9 đội châu Á ở World Cup 2026

Tuyển Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế số một châu Á khi giành vé dự World Cup 2026 sớm nhất khu vực. "Samurai Xanh" chưa từng vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ lần đầu góp mặt năm 1998 và đang sở hữu thế hệ được đánh giá mạnh nhất lịch sử. Với dàn sao chất lượng thi đấu tại châu Âu, Nhật Bản được kỳ vọng có thể lần đầu vượt qua vòng 1/8.