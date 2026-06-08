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Thể thao

9 đội châu Á ở World Cup 2026

  • Thứ ba, 9/6/2026 00:01 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Từ những ông lớn quen mặt như Nhật Bản, Hàn Quốc đến các tân binh Uzbekistan và Jordan, châu Á mang tới World Cup 2026 lực lượng hùng hậu nhất lịch sử.

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Tuyển Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế số một châu Á khi giành vé dự World Cup 2026 sớm nhất khu vực. "Samurai Xanh" chưa từng vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ lần đầu góp mặt năm 1998 và đang sở hữu thế hệ được đánh giá mạnh nhất lịch sử. Với dàn sao chất lượng thi đấu tại châu Âu, Nhật Bản được kỳ vọng có thể lần đầu vượt qua vòng 1/8.
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Tuyển Iran sẽ tham dự kỳ World Cup thứ 7 trong lịch sử và là lần thứ 4 liên tiếp góp mặt ở sân chơi này. Dù chưa từng vượt qua vòng bảng, đội bóng Tây Á vẫn duy trì sự ổn định đáng nể nhờ bộ khung giàu kinh nghiệm cùng lối chơi thực dụng. Trên hàng công, Mehdi Taremi vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đại diện Trung Đông.
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Hàn Quốc nối dài chuỗi 11 kỳ World Cup liên tiếp kể từ năm 1986, thành tích không đội tuyển châu Á nào sánh kịp. Đội bóng xứ kim chi sở hữu sự kết hợp giữa các ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu và lực lượng trẻ giàu tiềm năng. Thủ quân Son Heung-min sẽ bước vào kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp với khát vọng tái hiện kỳ tích bán kết năm 2002.
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Saudi Arabia tiếp tục là gương mặt quen thuộc của bóng đá châu Á tại World Cup với lần thứ 7 góp mặt. Đại diện Tây Á từng gây địa chấn khi đánh bại Argentina tại World Cup 2022 và luôn được đánh giá là đội bóng khó chịu. Dưới triều đại của HLV Giorgios Donis, Saudi Arabia đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng lần đầu kể từ năm 1994.
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Sau kỳ World Cup 2022 đáng quên trên sân nhà, Qatar (phải) trở lại bằng tấm vé giành được từ vòng loại. Đây là lần đầu tiên đội bóng vùng Vịnh tự mình vượt qua vòng loại để góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới. Qatar xem World Cup 2026 là cơ hội chứng minh sự trưởng thành của nền bóng đá được đầu tư mạnh mẽ suốt nhiều năm qua.
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Iraq đánh dấu màn tái xuất World Cup sau gần 40 năm chờ đợi kể từ lần duy nhất tham dự năm 1986. Dưới sự dẫn dắt của HLV Graham Arnold, đội bóng Tây Á vượt qua hành trình vòng loại đầy khắc nghiệt để giành vé tới Bắc Mỹ. "Sư tử Mesopotamia" đang hướng tới mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại World Cup.
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Uzbekistan lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup, mở ra chương mới cho bóng đá Trung Á. Sau nhiều năm liên tiếp lỡ hẹn đầy tiếc nuối, đội tuyển này cuối cùng phá dớp và ghi tên mình vào lịch sử. Ngôi sao đáng chú ý nhất là Abdukodir Khusanov. Trung vệ này đang thi đấu ở đẳng cấp cao tại châu Âu trong màu áo Man City.
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Jordan cũng lần đầu xuất hiện tại World Cup 2026 sau hơn một thập kỷ nỗ lực không ngừng. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Jamal Sellami sở hữu tinh thần chiến đấu mạnh mẽ và tâm lý thoải mái của một tân binh. Với việc World Cup mở rộng lên 48 đội, Jordan tận dụng cơ hội để viết nên trang sử mới cho bóng đá nước nhà.
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Australia tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của một thế lực hàng đầu châu Á với lần thứ 7 dự World Cup. "Socceroos" từng hai lần vào vòng 1/8 và luôn là đối thủ cực kỳ khó chịu nhờ nền tảng thể lực cùng tinh thần thi đấu bền bỉ. Thủ môn đội trưởng Mathew Ryan vẫn là chốt chặn đáng tin cậy trong hành trình chinh phục World Cup 2026.
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Minh Nghi

World Cup 2026 Son Heung-min World Cup 2026

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