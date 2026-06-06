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Thể thao World Cup 2026

Haaland cởi trần giữa nắng gắt ở Mỹ

  • Thứ bảy, 6/6/2026 20:37 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Erling Haaland cùng dàn sao tuyển Na Uy gây chú ý khi đồng loạt cởi trần phơi nắng trên sân tập, nhằm thích nghi với thời tiết nóng bức trước thềm World Cup 2026.

Hình ảnh gây chú ý của tuyển Na Uy.

Tuyển Na Uy đánh dấu lần đầu trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh kể từ năm 1998, đồng thời sở hữu dàn ngôi sao chất lượng với đầu tàu là Erling Haaland. Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến việc chinh phục World Cup, Haaland cùng các đồng đội phải vượt qua thử thách mang tên thời tiết.

Trong những hình ảnh lan truyền mạnh trên mạng xã hội, Haaland, Martin Odegaard và nhiều tuyển thủ Na Uy đồng loạt cởi áo, thậm chí chỉ mặc quần tập sau buổi tập tại Greensboro, bang North Carolina (Mỹ). Các cầu thủ nằm dài trên sân cỏ để làm quen với cái nắng gay gắt của mùa hè Bắc Mỹ.

Nguyên nhân xuất phát từ khác biệt lớn về khí hậu. Nhiệt độ tại Greensboro chạm ngưỡng 32 độ C trong ngày tập luyện gần nhất, mức nhiệt được xem là khắc nghiệt với các cầu thủ Na Uy. Ngay cả trong những đợt nắng nóng nhất tại quê nhà, nhiệt độ ở quốc gia Bắc Âu này cũng hiếm khi vượt quá 29 độ C.

Ban huấn luyện Na Uy vì thế chủ động cho các cầu thủ thích nghi với điều kiện thời tiết nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hành trình World Cup 2026. Việc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời được xem là một phần trong giáo án giúp đội bóng nâng cao khả năng chịu đựng khi bước vào các trận đấu cường độ cao.

Về mặt chuyên môn, Na Uy được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại giải đấu năm nay. May mắn cho Haaland và đồng đội là họ chỉ phải thi đấu một trận vào khung giờ buổi chiều ở vòng bảng. Đó cũng là cuộc đối đầu quan trọng nhất với ứng viên vô địch Pháp tại Boston.

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