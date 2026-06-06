Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Messi trình làng 'vũ khí' mới tại World Cup

  • Thứ bảy, 6/6/2026 16:09 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Lionel Messi vừa chính thức trình làng mẫu giày mới mang tên "The Last Tango" với thiết kế mang đậm hơi thở lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Argentina.

Lionel Messi sẽ sử dụng mẫu giày mới tại World Cup 2026

Messi vừa tiết lộ mẫu giày thi đấu mới mang tên “The Last Tango” (Điệu Tango Cuối Cùng). Đây không chỉ đơn thuần là một món trang bị thể thao, mà còn là bản giao hưởng tôn vinh sự nghiệp lẫy lừng của "El Pulga".

Thiết kế của “The Last Tango” là sự giao thoa tinh tế giữa công nghệ hiện đại và nét thẩm mỹ cổ điển. Đôi giày sử dụng tông màu trắng chủ đạo, điểm xuyết các chi tiết xanh da trời và vàng đồng, những sắc màu biểu tượng trên quốc kỳ Argentina. Đặc biệt, các họa tiết trên thân giày được khéo léo lồng ghép những dấu ấn gợi nhớ về hành trình của Messi, từ thuở thiếu thời tại Rosario cho đến đỉnh cao vinh quang tại Qatar 2022.

Dù ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh từ ngày 11/6, người hâm mộ sẽ phải chờ đến ngày 16/6 mới được chứng kiến Messi sải bước cùng "vũ khí" mới. Đội tuyển Argentina của Lionel Scaloni có trận ra quân gặp Algeria tại Kansas City.

Đây sẽ là khởi đầu cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương, đồng thời cũng là "điệu Tango cuối cùng" của Messi trên sân khấu World Cup sau hơn hai thập kỷ chơi bóng. “The Last Tango” hứa hẹn sẽ cùng chủ nhân của 8 Quả bóng vàng tạo nên những khoảnh khắc ma thuật cuối cùng, khép lại một kỷ nguyên vô tiền khoáng hậu của làng túc cầu giáo.

Messi tăng tốc trước thềm World Cup 2026 Lionel Messi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với cường độ tập luyện cao và quyết tâm đạt phong độ tốt nhất trước trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.

HLV Argentina: Không quyết định bất kỳ việc gì mà chưa hỏi Messi

HLV Lionel Scaloni tiết lộ ông luôn tham khảo ý kiến Lionel Messi trước mọi quyết định quan trọng, cho thấy tầm ảnh hưởng đặc biệt của siêu sao 38 tuổi ở đội tuyển Argentina.

9 giờ trước

Ronaldo và Messi thành tỷ phú

Trước kỳ World Cup được xem là cuối cùng trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đồng loạt gia nhập hàng ngũ tỷ phú bóng đá.

10 giờ trước

Vợ Messi: 'Chồng tôi không phẫu thuật thẩm mỹ'

Những đồn đoán về việc Lionel Messi can thiệp thẩm mỹ gây tranh cãi trên MXH. Vợ anh nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn này.

11 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Huy Trưởng

world cup lionel messi argentina world cup lionel messi argentina

    Đọc tiếp

    Sao World Cup dat ten Neymar cho con trai hinh anh

    Sao World Cup đặt tên Neymar cho con trai

    3 giờ trước 12:52 6/6/2026

    0

    Anibal Godoy, đội trưởng tuyển Panama, đã đặt tên con trai đầu lòng theo Neymar vì quá ngưỡng mộ siêu sao người Brazil.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý