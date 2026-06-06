Messi trình làng 'vũ khí' mới tại World Cup

Lionel Messi vừa chính thức trình làng mẫu giày mới mang tên "The Last Tango" với thiết kế mang đậm hơi thở lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Argentina.

Lionel Messi sẽ sử dụng mẫu giày mới tại World Cup 2026

Messi vừa tiết lộ mẫu giày thi đấu mới mang tên “The Last Tango” (Điệu Tango Cuối Cùng). Đây không chỉ đơn thuần là một món trang bị thể thao, mà còn là bản giao hưởng tôn vinh sự nghiệp lẫy lừng của "El Pulga".

Thiết kế của “The Last Tango” là sự giao thoa tinh tế giữa công nghệ hiện đại và nét thẩm mỹ cổ điển. Đôi giày sử dụng tông màu trắng chủ đạo, điểm xuyết các chi tiết xanh da trời và vàng đồng, những sắc màu biểu tượng trên quốc kỳ Argentina. Đặc biệt, các họa tiết trên thân giày được khéo léo lồng ghép những dấu ấn gợi nhớ về hành trình của Messi, từ thuở thiếu thời tại Rosario cho đến đỉnh cao vinh quang tại Qatar 2022.

Dù ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh từ ngày 11/6, người hâm mộ sẽ phải chờ đến ngày 16/6 mới được chứng kiến Messi sải bước cùng "vũ khí" mới. Đội tuyển Argentina của Lionel Scaloni có trận ra quân gặp Algeria tại Kansas City.

Đây sẽ là khởi đầu cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương, đồng thời cũng là "điệu Tango cuối cùng" của Messi trên sân khấu World Cup sau hơn hai thập kỷ chơi bóng. “The Last Tango” hứa hẹn sẽ cùng chủ nhân của 8 Quả bóng vàng tạo nên những khoảnh khắc ma thuật cuối cùng, khép lại một kỷ nguyên vô tiền khoáng hậu của làng túc cầu giáo.

Messi tăng tốc trước thềm World Cup 2026 Lionel Messi đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng với cường độ tập luyện cao và quyết tâm đạt phong độ tốt nhất trước trận ra quân của Argentina tại World Cup 2026.