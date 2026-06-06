Ronaldo và Messi thành tỷ phú

Trước kỳ World Cup được xem là cuối cùng trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đồng loạt gia nhập hàng ngũ tỷ phú bóng đá.

Ronaldo và Messi kiếm hơn tỷ bảng trong sự nghiệp.

Suốt hơn hai thập kỷ qua, Ronaldo và Messi thay nhau thống trị làng túc cầu với hàng loạt danh hiệu cá nhân lẫn tập thể. Giờ đây, bộ đôi huyền thoại tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành những cầu thủ giàu có bậc nhất lịch sử bóng đá.

Theo thống kê của Forbes, Messi thu về khoảng 1,2 tỷ bảng trong sự nghiệp nhờ các hợp đồng thi đấu cho Barcelona, Paris Saint-Germain và Inter Miami. Trong khi đó, Ronaldo thậm chí vượt lên nhờ bản hợp đồng khổng lồ với Al-Nassr kể từ năm 2023.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha nhận mức lương lên tới 178 triệu bảng mỗi năm chưa kể thưởng, giúp tổng thu nhập từ bóng đá của anh cán mốc khoảng 1,26 tỷ bảng. Các con số này chưa tính thuế và phí đại diện, vốn chiếm một phần đáng kể trong thu nhập của hai siêu sao.

Bên cạnh nguồn thu từ sân cỏ, Ronaldo và Messi còn kiếm bộn tiền từ các hợp đồng quảng cáo. Ronaldo hiện được theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội, mang về khoảng 48 triệu bảng mỗi năm từ các thỏa thuận thương mại với Nike, Herbalife cùng thương hiệu CR7. Messi cũng không hề kém cạnh khi hợp tác với Pepsi, Hard Rock và sở hữu hợp đồng trọn đời cùng Adidas, giúp anh bỏ túi khoảng 44 triệu bảng mỗi năm.

Ước tính hiện tại cho thấy khối tài sản của Ronaldo đạt khoảng 1,4 tỷ bảng, trong khi Messi sở hữu khoảng 1,2 tỷ bảng. Cả hai gia nhập nhóm tỷ phú bóng đá hiếm hoi, bên cạnh huyền thoại người Anh David Beckham.

Tại World Cup 2026, Messi hướng đến danh hiệu thế giới thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, Ronaldo bước vào hành trình có thể là cuối cùng để chinh phục chiếc cúp vàng World Cup duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ.