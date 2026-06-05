Dàn cầu thủ già nhất World Cup 2026

1. Craig Gordon (Scotland) – 43 tuổi và 5 tháng: Cựu ngôi sao Sunderland và Celtic vẫn được triệu tập lên tuyển Scotland ở tuổi 43. Sau hơn 20 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Gordon đứng trước cơ hội lần đầu tiên được ra sân tại một giải đấu lớn.