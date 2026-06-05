Dàn cầu thủ già nhất World Cup 2026

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1. Craig Gordon (Scotland) – 43 tuổi và 5 tháng: Cựu ngôi sao Sunderland và Celtic vẫn được triệu tập lên tuyển Scotland ở tuổi 43. Sau hơn 20 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Gordon đứng trước cơ hội lần đầu tiên được ra sân tại một giải đấu lớn.
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2. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) – 41 tuổi và 4 tháng: Ronaldo tiếp tục thách thức quy luật thời gian khi góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Dù sở hữu gần như mọi danh hiệu cao quý, chiếc cúp vàng World Cup vẫn là mục tiêu cuối cùng mà CR7 khao khát chinh phục.
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3. Guillermo Ochoa (Mexico) – 40 tuổi và 10 tháng: Thủ thành kỳ cựu của Mexico là gương mặt quen thuộc mỗi kỳ World Cup. Dù không còn là lựa chọn số một, Ochoa vẫn góp mặt nhờ kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ.
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4. Luka Modric (Croatia) – 40 tuổi và 9 tháng: Nhạc trưởng của Croatia nhiều khả năng sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2026. Modric vẫn là linh hồn nơi tuyến giữa và tiến gần cột mốc 200 trận cho đội tuyển quốc gia.
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5. Edin Dzeko (Bosnia & Herzegovina) – 40 tuổi và 2 tháng: Ở tuổi 40, Dzeko vẫn chứng minh giá trị bằng những bàn thắng quan trọng giúp Bosnia giành vé dự World Cup. Đây mới là lần thứ 2 trong sự nghiệp anh được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
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6. Manuel Neuer (Đức) – 40 tuổi và 2 tháng: Sau khi từng tuyên bố giã từ đội tuyển, Neuer bất ngờ trở lại vì cuộc khủng hoảng nhân sự trong khung gỗ của Đức. Kinh nghiệm của anh vẫn được đánh giá rất cao dù khả năng bắt chính còn bỏ ngỏ.
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7. Vozinha (Cape Verde) – 40 tuổi và 8 ngày: Thủ môn kỳ cựu của Cape Verde vẫn là chốt chặn đáng tin cậy trong hành trình của đội bóng châu Phi. Anh gắn bó với đội tuyển quốc gia từ năm 2012.
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8. Fernando Muslera (Uruguay) – 39 tuổi và 11 tháng: Huyền thoại trong khung gỗ Uruguay trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt. Dù không còn là lựa chọn số một, Muslera vẫn là chỗ dựa tinh thần quan trọng.
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9. Yuto Nagatomo (Nhật Bản) – 39 tuổi và 8 tháng: Cựu hậu vệ Inter Milan tiếp tục góp mặt nhờ kinh nghiệm dày dạn. Vai trò chính của Nagatomo là hỗ trợ và dẫn dắt thế hệ trẻ của Nhật Bản.
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10. Hernan Galindez (Ecuador) – 39 tuổi và 2 tháng: Dù chỉ bắt đầu khoác áo Ecuador từ năm 2021, anh nhanh chóng trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong khung thành đội tuyển Nam Mỹ.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.