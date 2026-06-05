Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn cầu thủ già nhất World Cup 2026

  • Thứ sáu, 5/6/2026 17:08 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo tiếp tục làm nên lịch sử ở tuổi 41, nhưng anh chưa phải cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt tại World Cup 2026.

World Cup 2026 anh 1

1. Craig Gordon (Scotland) – 43 tuổi và 5 tháng: Cựu ngôi sao Sunderland và Celtic vẫn được triệu tập lên tuyển Scotland ở tuổi 43. Sau hơn 20 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, Gordon đứng trước cơ hội lần đầu tiên được ra sân tại một giải đấu lớn.
World Cup 2026 anh 2

2. Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) – 41 tuổi và 4 tháng: Ronaldo tiếp tục thách thức quy luật thời gian khi góp mặt ở kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Dù sở hữu gần như mọi danh hiệu cao quý, chiếc cúp vàng World Cup vẫn là mục tiêu cuối cùng mà CR7 khao khát chinh phục.
World Cup 2026 anh 3

3. Guillermo Ochoa (Mexico) – 40 tuổi và 10 tháng: Thủ thành kỳ cựu của Mexico là gương mặt quen thuộc mỗi kỳ World Cup. Dù không còn là lựa chọn số một, Ochoa vẫn góp mặt nhờ kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ.
World Cup 2026 anh 4

4. Luka Modric (Croatia) – 40 tuổi và 9 tháng: Nhạc trưởng của Croatia nhiều khả năng sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế sau World Cup 2026. Modric vẫn là linh hồn nơi tuyến giữa và tiến gần cột mốc 200 trận cho đội tuyển quốc gia.
World Cup 2026 anh 5

5. Edin Dzeko (Bosnia & Herzegovina) – 40 tuổi và 2 tháng: Ở tuổi 40, Dzeko vẫn chứng minh giá trị bằng những bàn thắng quan trọng giúp Bosnia giành vé dự World Cup. Đây mới là lần thứ 2 trong sự nghiệp anh được góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
World Cup 2026 anh 6

6. Manuel Neuer (Đức) – 40 tuổi và 2 tháng: Sau khi từng tuyên bố giã từ đội tuyển, Neuer bất ngờ trở lại vì cuộc khủng hoảng nhân sự trong khung gỗ của Đức. Kinh nghiệm của anh vẫn được đánh giá rất cao dù khả năng bắt chính còn bỏ ngỏ.
World Cup 2026 anh 7

7. Vozinha (Cape Verde) – 40 tuổi và 8 ngày: Thủ môn kỳ cựu của Cape Verde vẫn là chốt chặn đáng tin cậy trong hành trình của đội bóng châu Phi. Anh gắn bó với đội tuyển quốc gia từ năm 2012.
World Cup 2026 anh 8

8. Fernando Muslera (Uruguay) – 39 tuổi và 11 tháng: Huyền thoại trong khung gỗ Uruguay trở lại đội tuyển sau thời gian dài vắng mặt. Dù không còn là lựa chọn số một, Muslera vẫn là chỗ dựa tinh thần quan trọng.
World Cup 2026 anh 9

9. Yuto Nagatomo (Nhật Bản) – 39 tuổi và 8 tháng: Cựu hậu vệ Inter Milan tiếp tục góp mặt nhờ kinh nghiệm dày dạn. Vai trò chính của Nagatomo là hỗ trợ và dẫn dắt thế hệ trẻ của Nhật Bản.
World Cup 2026 anh 10

10. Hernan Galindez (Ecuador) – 39 tuổi và 2 tháng: Dù chỉ bắt đầu khoác áo Ecuador từ năm 2021, anh nhanh chóng trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong khung thành đội tuyển Nam Mỹ.

Kẻ thù vô hình hạ gục mọi ứng viên vô địch ở World Cup 2026

Tại World Cup 2026, chiến thuật và ngôi sao có thể chưa đủ bởi sức nóng khắc nghiệt ở Bắc Mỹ được dự báo sẽ trở thành yếu tố định đoạt thành bại của nhiều đội tuyển hàng đầu.

6 giờ trước

Ronaldo gây sốt trước World Cup

Khoảnh khắc Virgil van Dijk hét thẳng vào mặt Cristiano Ronaldo trong quảng cáo mới của Nike trở thành hiện tượng trên mạng xã hội trước World Cup 2026.

11 giờ trước

Thời khắc của Yamal đang bị đe dọa

Chấn thương ở thời khắc quyết định đang đe dọa cướp đi cơ hội để Lamine Yamal bùng nổ tại World Cup 2026.

12 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Ro kha nang chu Qatar tro lai thau tom MU hinh anh

Rõ khả năng chủ Qatar trở lại thâu tóm MU

10 phút trước 18:11 5/6/2026

0

Hy vọng về một cuộc thâu tóm toàn diện MU từ phía Qatar một lần nữa bị đặt dấu hỏi, bất chấp những biến động trong nội bộ nhà Glazer.

Nu CDV goi cam bac nhat World Cup 2026 hinh anh

Nữ CĐV gợi cảm bậc nhất World Cup 2026

21 phút trước 18:00 5/6/2026

0

Yanet Garcia từng gây sốt với màn "cầu may" độc đáo trên sóng truyền hình, giờ tiếp tục trở thành tâm điểm trước ngày Mexico ra quân ở World Cup 2026.

Minh Nghi

World Cup 2026 Cristiano Ronaldo Luka Modric World Cup 2026

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý