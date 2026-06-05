Ronaldo gây sốt trước World Cup

Khoảnh khắc Virgil van Dijk hét thẳng vào mặt Cristiano Ronaldo trong quảng cáo mới của Nike trở thành hiện tượng trên mạng xã hội trước World Cup 2026.

Khoảnh khắc gây chú ý của Ronaldo.

Được đầu tư công phu với thời lượng gần 6 phút, đoạn phim quảng cáo xây dựng bối cảnh một sự kiện bóng đá được dàn dựng hoàn hảo theo kịch bản. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát khi bản năng và cảm xúc thuần túy của các cầu thủ bùng nổ, biến sân khấu thành một màn hỗn loạn kịch tính.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất xuất hiện trong phân cảnh cháy nổ hoành tráng. Khi Ronaldo ung dung bước đi giữa biển lửa theo phong cách quen thuộc của mình, Van Dijk bất ngờ xuất hiện và hét lớn: "Tại sao anh vẫn chưa chịu chết vậy?".

Câu thoại vừa gay gắt vừa hài hước này lập tức khiến người hâm mộ thích thú. Nhiều khán giả cho rằng đây là khoảnh khắc "cướp sóng" toàn bộ chiến dịch khi tái hiện hình ảnh Ronaldo như một biểu tượng bất diệt của bóng đá thế giới, bất chấp tuổi tác hay những hoài nghi về phong độ.

Không chỉ gây sốt bởi màn đối đáp giữa hai ngôi sao hàng đầu, đoạn quảng cáo còn quy tụ dàn cầu thủ đình đám bậc nhất thế giới hiện nay như Kylian Mbappe, Cole Palmer, Vinicius Junior và Erling Haaland.

Bên cạnh đó, Nike mời thêm hàng loạt nhân vật nổi tiếng ngoài sân cỏ, bao gồm tài tử Channing Tatum, ngôi sao truyền hình Kim Kardashian, rapper Travis Scott và Lisa, thành viên nhóm nhạc BLACKPINK.

Với sự kết hợp giữa điện ảnh, bóng đá và văn hóa đại chúng, Nike tiếp tục chứng minh khả năng tạo nên những chiến dịch truyền thông mang tính biểu tượng. Trong đó, màn đối đáp của Van Dijk dành cho Ronaldo thật sự gây chú ý mạnh mẽ.