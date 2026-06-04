Nhà toán học dự đoán Ronaldo thua chung kết World Cup

Mô hình từng dự báo chính xác Đức, Pháp và Argentina vô địch World Cup nay tiếp tục gây chú ý khi chọn một cái tên ở châu Âu là nhà vô địch năm 2026.

Mô hình toán học dự đoán Bồ Đào Nha vào chung kết.

Joachim Klement, nhà toán học người Đức nổi tiếng với thành tích dự đoán đúng ba nhà vô địch World Cup gần nhất, tin rằng Hà Lan sẽ bước lên đỉnh thế giới lần đầu tiên trong lịch sử. Klement bắt đầu phát triển mô hình dự báo của mình từ sau World Cup 2010. Từ đó đến nay, những lần ông công bố kết quả đều trùng khớp với thực tế.

Đức năm 2014, Pháp năm 2018 và Argentina năm 2022 đều đăng quang đúng như những gì mô hình này dự báo.

Công thức của Klement không chỉ dựa trên các chỉ số bóng đá. Ông còn đưa vào nhiều yếu tố như GDP bình quân đầu người, dân số, mức độ giàu có, khí hậu và thứ hạng FIFA.

Theo nhà toán học người Đức, những dữ liệu này phản ánh phần nào chất lượng cơ sở hạ tầng thể thao và tiềm năng phát triển của từng nền bóng đá. Tuy nhiên, Klement cũng thừa nhận toán học không thể giải thích tất cả.

“Một nửa đến từ dữ liệu, nửa còn lại là may mắn”, ông từng chia sẻ.

Ở World Cup 2026, mô hình của Klement dự báo một kịch bản đầy bất ngờ. Theo đó, Brazil dưới thời Carlo Ancelotti sẽ bị Nhật Bản loại ngay từ vòng 1/16, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu.

Hà Lan bất ngờ được gọi tên trong một kỳ World Cup có nhiều đội được đánh giá cao hơn.

Nhà toán học này cũng cho rằng bốn đội mạnh nhất giải đều đến từ châu Âu. Bồ Đào Nha sẽ gặp Anh ở một nhánh bán kết, trong khi Tây Ban Nha chạm trán Hà Lan ở nhánh còn lại.

Nếu dự báo thành hiện thực, Cristiano Ronaldo sẽ lần đầu góp mặt trong trận chung kết World Cup. Tuy nhiên, đội tuyển đăng quang sẽ là Hà Lan, quốc gia từng ba lần vào chung kết nhưng chưa một lần chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Dù vậy, chính Klement cũng không dám khẳng định tuyệt đối. Ông hài hước tiết lộ nhiều đồng nghiệp đã đặt cược vào Hà Lan sau khi đọc dự báo của mình. Và nếu "Cơn lốc màu da cam" bị loại sớm, có lẽ ông sẽ phải làm việc từ nhà để tránh những lời trách móc.

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