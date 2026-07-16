CĐV Argentina nâng cúp tại Hà Nội sau màn ngược dòng ở World Cup

Rạng sáng 16/7, hàng trăm cổ động viên bóng đá đổ về các quán cà phê, quán bia tại Hà Nội để theo dõi trận đấu giữa Argentina và tuyển Anh ở vòng bán kết World Cup 2026. Ghi nhận tại một điểm xem bóng đá trên phố Tạ Hiện, đông đảo cổ động viên ngồi chật kín không gian quán từ trước giờ bóng lăn. Người hâm mộ trong nước và du khách quốc tế cùng hòa mình vào không khí sôi động của World Cup 2026.