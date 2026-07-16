CĐV Argentina nâng cúp tại Hà Nội sau màn ngược dòng ở World Cup

|
Rạng sáng 16/7, hàng trăm cổ động viên bóng đá đổ về các quán cà phê, quán bia tại Hà Nội để theo dõi trận đấu giữa Argentina và tuyển Anh ở vòng bán kết World Cup 2026. Ghi nhận tại một điểm xem bóng đá trên phố Tạ Hiện, đông đảo cổ động viên ngồi chật kín không gian quán từ trước giờ bóng lăn. Người hâm mộ trong nước và du khách quốc tế cùng hòa mình vào không khí sôi động của World Cup 2026.
|
Các tuyến phố cổ Hà Nội như Mã Mây, Lương Ngọc Quyến, Tạ Hiện, Hàng Buồm... thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước tìm đến xem trận cầu tâm điểm. Nhiều nhà hàng chủ động mở cửa xuyên đêm, lắp đặt thêm màn hình LED cỡ lớn, kê kín bàn ghế cả trong nhà lẫn ngoài vỉa hè để phục vụ người hâm mộ.
|
Phút 55, tuyển Anh mở tỷ số sau pha phản công mẫu mực. Morgan Rogers căng ngang chuẩn xác để Anthony Gordon băng vào dứt điểm, đánh bại thủ môn Emiliano Martínez, đưa "Tam Sư" vượt lên dẫn 1-0.
|
Hàng chục CĐV tuyển Anh liên tục ăn mừng, hát cổ động khuấy động không khí phố Tạ Hiện sau bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon.
|
CĐV Argentina lặng người sau bàn thua, ánh mắt đầy lo âu khi phần lớn thời gian thi đấu Messi cùng đồng đội chật vật tìm bàn gỡ khi "Tam sư" chủ động lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo toàn cách biệt mong manh.
|
Phút 86, Enzo Fernandez sút tung lưới, ghi bàn gỡ hòa sau khi nhận đường chuyền từ Messi ở biên trái. Hàng chục CĐV Argentina vỡ òa ăn mừng. Sau phần lớn thời gian thấp thỏm lo âu, kèm theo sự ức chế do bị CĐV tuyển Anh chế giễu, một CĐV Argentina đưa tay lên miệng ra dấu im lặng khi Enzo Fernandez chọc thủng lưới tuyển Anh.
|
Trước một Argentina càng chơi càng hay và sở hữu những cầu thủ có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc thiên tài, CĐV tuyển Anh không giấu được sự lo lắng trên gương mặt.
|
Phút 90+2, Lionel Messi tiếp tục để lại ấn tượng với đường tạt bóng chuẩn xác để Lautaro Martínez bật cao đánh đầu cận thành, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, giúp Argentina hoàn tất màn lội ngược dòng.
|
Mahmoud Mezghani, du khách đến từ Tunisia, vỡ oà sau bàn thắng ấn định chiến thắng của Lautaro Martínez. "Argentina đã làm hết tất cả mọi thứ có thể, trận đấu phải nói là quá bùng nổ cảm xúc. Chúng tôi để cho CĐV tuyển Anh vui vẻ trong hiệp đầu thôi, sang hiệp hai chúng tôi đã lấy lại tất cả", Mahmoud nói.
|
Trong khi đó, các CĐV tuyển Anh lại mang tâm trạng trái ngược, buồn bã và sững sờ khi đội nhà nhận hai bàn thua chóng vánh trước Argentina.
|
Chỉ còn một trận đấu nữa, Argentina sẽ đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.
Môn thể thao yêu thích của cố Giáo hoàng Francis
Trong Hy vọng, người đứng đầu Vatican chia sẻ tình yêu với môn thể thao vua và lý do ông xem đó là một hình mẫu sống. Đó là nơi con người không thi đấu đơn độc, mà học cách cống hiến, hy sinh, hợp tác và kết nối thực sự - điều ngày càng hiếm trong một xã hội đầy ảo hóa và cô lập như hiện nay.