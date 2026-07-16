Trung vệ MU cười tươi giữa màn hỗn chiến sau trận Anh - Argentina

Chiến thắng nghẹt thở đưa Argentina vào chung kết gặp Tây Ban Nha, trong khi tuyển Anh thêm một lần ôm hận ở bán kết. Những cái đầu nóng sau trận đấu là minh chứng cho sự quyết liệt của màn đại chiến, nhưng cũng cho thấy bản lĩnh của Argentina khi biết cách vượt qua nghịch cảnh để giành chiến thắng ở thời khắc quan trọng nhất.