Trung vệ MU cười tươi giữa màn hỗn chiến sau trận Anh - Argentina

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Trong khi các ngôi sao Argentina vỡ òa với chiến thắng ngược dòng ở bán kết World Cup 2026 trên sân Atlanta (Mỹ) rạng sáng 16/7, Morgan Rogers lại không thể kìm nén sự tức giận và suýt tạo nên một cuộc xô xát lớn trên sân.
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Ngay khi trọng tài Ismail Elfath thổi còi kết thúc trận đấu, Rogers lập tức tiến về phía nhóm cầu thủ Argentina để chất vấn. Tiền vệ của tuyển Anh tỏ ra cực kỳ bức xúc, liên tục lớn tiếng và có ý định lao vào đối thủ. Nhiều cầu thủ hai bên nhanh chóng áp sát, tạo nên khung cảnh hỗn loạn ở khu vực giữa sân.
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Theo The Sun, Rogers phải nhờ đồng đội và các thành viên ban huấn luyện can ngăn. Thủ môn dự bị Dean Henderson, James Trafford và tiền đạo Ivan Toney đều có mặt để kéo cầu thủ 23 tuổi rời khỏi đám đông, tránh sự việc vượt ngoài tầm kiểm soát.
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Ở phía đối diện, Lisandro Martinez lại xuất hiện với tâm trạng khá thoải mái. Trung vệ thuộc biên chế MU cười tươi giữa lúc Rogers chưa nguôi cơn giận. Chính khoảnh khắc tương phản này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được người hâm mộ bàn tán mạnh mẽ.
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Không chỉ Martinez, thủ môn dự bị Juan Musso của Argentina cũng được cho là có lời qua tiếng lại với Rogers, càng khiến bầu không khí thêm căng thẳng.
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Thực tế, những va chạm nảy lửa xuất hiện từ rất sớm. Chỉ sau 3 phút bóng lăn, Enzo Fernandez bị chỉ trích vì pha thúc cùi chỏ vào Elliot Anderson, dẫn đến màn xô đẩy đầu tiên giữa cầu thủ hai đội.
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Xuyên suốt 90 phút, hàng loạt pha vào bóng quyết liệt, những màn tranh cãi với trọng tài và các cuộc khẩu chiến liên tiếp diễn ra, khiến trận bán kết luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn.
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Trên sân, tuyển Anh ở rất gần tấm vé vào chung kết khi Anthony Gordon mở tỷ số ở phút 55. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch lên tiếng đúng lúc. Phút 86, Enzo Fernandez tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa sau đường kiến tạo của Lionel Messi, trước khi Lautaro Martinez ghi bàn quyết định ở những phút cuối để hoàn tất màn lội ngược dòng thắng 2-1.
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Chiến thắng nghẹt thở đưa Argentina vào chung kết gặp Tây Ban Nha, trong khi tuyển Anh thêm một lần ôm hận ở bán kết. Những cái đầu nóng sau trận đấu là minh chứng cho sự quyết liệt của màn đại chiến, nhưng cũng cho thấy bản lĩnh của Argentina khi biết cách vượt qua nghịch cảnh để giành chiến thắng ở thời khắc quan trọng nhất.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.