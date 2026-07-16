Scaloni thắng Tuchel bằng phẩm chất của nhà vô địch

Argentina đánh bại Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 không chỉ nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao, mà còn bởi khả năng điều chỉnh chiến thuật và bản lĩnh của một nhà vô địch.

Trong hơn 50 phút đầu, Argentina không phải đội chơi hay hơn. Thomas Tuchel chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch. Hệ thống pressing của tuyển Anh khóa chặt Leandro Paredes ngay từ khâu triển khai bóng, trong khi Harry Kane thường xuyên lùi sâu tạo ưu thế quân số ở tuyến giữa.

Declan Rice, Jude Bellingham và Morgan Rogers giúp Anh kiểm soát nhịp độ, buộc Argentina phải chấp nhận một thế trận nhiều va chạm hơn là kiểm soát.

Argentina điều chỉnh lập tức sau khi rơi vào thế khó. Ảnh: Reuters.

Bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 52 tưởng như là phần thưởng xứng đáng cho những tính toán ấy. Nhưng cũng chính thời điểm đó, trận đấu bước sang một chương hoàn toàn khác.

Scaloni thay đổi trận đấu từ băng ghế chỉ đạo

Điểm khác biệt giữa Scaloni và Tuchel nằm ở khả năng đọc trận đấu. Khi kế hoạch ban đầu không còn phát huy hiệu quả, HLV Argentina không ngần ngại thay đổi. Nico Gonzalez được tung vào sân để tăng chiều rộng và khả năng không chiến.

Enzo Fernandez được đẩy lên cao hơn thay vì chỉ làm nhiệm vụ điều phối. Quan trọng nhất, Lionel Messi được giải phóng khỏi cánh phải để hoạt động tự do ở trung lộ, nơi anh có thể nhận bóng nhiều hơn và trực tiếp điều khiển nhịp tấn công.

Sự điều chỉnh ấy nhanh chóng tạo ra hiệu ứng. Argentina liên tục dồn ép đối thủ. Enzo Fernandez sút xa, Alexis Mac Allister hai lần đánh đầu nguy hiểm, còn Nico Gonzalez liên tục xuất hiện ở cột hai. Khối phòng ngự thấp từng khiến nhiều đội bóng lớn bất lực trước tuyển Anh bắt đầu xuất hiện những khoảng trống.

Messi ghi dấu ấn với 2 kiến tạo trước đội tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Hai bàn thắng của Argentina phản ánh rõ sự khác biệt về cách ứng biến. Ở bàn gỡ hòa, Messi kiên nhẫn chờ hai cầu thủ Anh lao vào áp sát trước khi chuyền ngược để Enzo Fernandez tung cú dứt điểm đẹp mắt từ ngoài vùng cấm.

Messi vẫn là người mở cánh cửa chiến thắng

Đến bàn quyết định, đội trưởng Argentina tiếp tục cho thấy đẳng cấp đọc trận đấu. Sau nhiều tình huống liên tục tạt bóng bằng chân trái, Messi khiến hàng thủ Anh dồn toàn bộ sự chú ý vào hướng xử lý quen thuộc ấy.

Nhưng lần này, anh kéo hậu vệ lệch sang biên rồi bất ngờ dùng chân phải thực hiện đường tạt chính xác để Lautaro Martinez băng vào đánh đầu ghi bàn. Đó là khoảnh khắc của thiên tài, nhưng cũng là thành quả từ cách Argentina kiên trì bào mòn hệ thống phòng ngự đối phương.

Lautaro trở thành người hùng với pha lập công quyết định, song chiến thắng này mang dấu ấn tập thể nhiều hơn bất kỳ trận nào của Argentina tại World Cup 2026. Nhà đương kim vô địch không thắng nhờ một khoảnh khắc ngẫu hứng, mà thắng bằng khả năng thích nghi.

Những thay đổi của HLV Scaloni đều phát huy hiệu quả. Ảnh: Reuters.

Trong suốt giải đấu, Anh nhiều lần khiến các đối thủ rơi vào bế tắc nhờ cấu trúc phòng ngự kín kẽ. Nhưng Argentina không chọn cách nóng vội. Họ kiên nhẫn kéo giãn đội hình, thay đổi điểm tấn công và chờ đúng thời cơ để tung đòn kết liễu.

Đó cũng là phẩm chất lớn nhất của một nhà vô địch. Họ không phải lúc nào cũng chơi hay hơn đối thủ. Nhưng khi trận đấu buộc phải thay đổi, họ luôn biết cách khiến cục diện đi theo ý mình.

Chiến thắng 2-1 trước Anh đưa Argentina vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp. Trước mắt Scaloni và các học trò là Tây Ban Nha, đội bóng cũng sở hữu lối chơi giàu tính tổ chức. Đó hứa hẹn sẽ tiếp tục là cuộc đấu giữa hai hệ thống chiến thuật hàng đầu, nơi bản lĩnh và khả năng thích ứng có thể quyết định nhà vô địch thế giới có đổi chủ hay không.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.