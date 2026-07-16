Thống kê chỉ ra sai lầm 'chết người' của tuyển Anh

Sai lầm khi lùi quá sâu để Argentina kiểm soát 88% bóng khiến tuyển Anh nhận thất bại chung cuộc 1-2, qua đó chính thức đánh mất tấm vé vào chung kết World Cup 2026.

Tính toán sai lầm của Thomas Tuchel khiến tuyển Anh nhận thất bại.

Đội tuyển Anh phải nhận thất bại cay đắng tại bán kết World Cup 2026 sau trận thua ngược 1-2 Argentina. Dù có bàn mở tỷ số do công của Anthony Gordon ở phút 55, thầy trò Thomas Tuchel mắc sai lầm nghiêm trọng khi chủ động nhường hoàn toàn thế trận cho đối phương, dẫn đến màn lội ngược dòng của đại diện Nam Mỹ ở những phút cuối.

Theo Opta, kể từ thời điểm mở tỷ số cho đến phút 90+2, "Tam sư" chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 12%. Việc duy trì một đội hình quá thấp khiến các cầu thủ Anh rơi vào trạng thái bị động ngay bên phần sân nhà. Thay vì giảm áp lực bằng các pha phản công, đại diện châu Âu lại để Argentina thoải mái triển khai bóng với tỷ lệ kiểm soát lên tới 88%.

Sự thụ động này bộc lộ những lỗ hổng chết người trong hệ thống phòng ngự. Việc phải gồng mình chống đỡ sức ép liên tục từ các cầu thủ Argentina khiến những tính toán của vị chiến lược gia người Đức đổ vỡ ở những phút cuối.

Enzo Fernandez gỡ hòa ở phút 85 sau một pha sút xa đẳng cấp, và đến phút 90+2, Lautaro Martínez trừng phạt sự kiệt quệ của hàng thủ Anh bằng pha đánh đầu cận thành ấn định tỷ số chung cuộc 2-1.

Như vậy, "Tam sư" sẽ chạm trán tuyển Pháp ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, diễn ra vào rạng sáng 19/7.

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