CĐV Anh tố trọng tài giúp Messi chiến thắng

Trọng tài Ismail Elfath hứng bão chỉ trích sau khi làm nhiệm vụ trong chiến thắng 2-1 của Argentina trước Anh ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7.

Trọng tài Elfath gây bàn tán. Ảnh: Reuters.

Màn đại chiến trên sân Atlanta (Mỹ) tạo ra hàng loạt khoảnh khắc gây tranh cãi, khi cầu thủ hai đội liên tiếp có những pha vào bóng quyết liệt. Tổng cộng có 4 thẻ vàng được rút ra trong 90 phút thi đấu, trong đó Argentina phải nhận 3 thẻ vàng.

Dù nhận ít thẻ vàng hơn đối thủ, các CĐV tuyển Anh vẫn bày tỏ sự phẫn nộ với trọng tài Elfath. Nhiều người cho rằng lẽ ra một số cầu thủ Argentina phải bị truất quyền thi đấu vì những pha vào bóng ác ý, trong đó có tình huống Enzo Fernandez thúc cùi chỏ vào mặt Elliot Anderson trong hiệp một.

"Trọng tài thiên vị Argentina", một tài khoản viết. Một CĐV khác của tuyển Anh bình luận: "Messi luôn được hưởng lợi khi có ông ta cầm còi".

Khoảnh khắc Messi chất vấn trọng tài Elfath sau hiệp một. Ảnh: Reuters.

Các CĐV "Tam sư" càng có lý do để tức giận khi ngay sau khi hiệp một khép lại, máy quay truyền hình ghi lại cảnh Messi tiến đến trao đổi với trọng tài Elfath trước khi cả hai rời sân. Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận người hâm mộ tuyển Anh cho rằng đội trưởng Argentina đang cố gây ảnh hưởng đến các quyết định của trọng tài trước khi hiệp hai bắt đầu. Nhiều bình luận xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung chỉ trích Messi vì liên tục trao đổi với người cầm còi.

Trước trận bán kết này, ông Elfath từng điều khiển 4 trận đấu có Inter Miami góp mặt và đại diện MLS đều giành chiến thắng, trong đó có trận chung kết Leagues Cup.

Dù vấp phải nhiều tranh cãi, Messi vẫn tỏa sáng với hai pha kiến tạo, góp công giúp Argentina giành vé vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.