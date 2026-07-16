Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Messi đáp trả Bellingham trong màn đấu khẩu căng thẳng

  • Thứ năm, 16/7/2026 04:33 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Lionel Messi và Jude Bellingham lời qua tiếng lại khi trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh liên tục xuất hiện những pha va chạm quyết liệt.

Messi ảnh 1

Lionel Messi và Jude Bellingham có màn lời qua tiếng lại trong trận bán kết World Cup 2026.

Tình huống xảy ra vào cuối hiệp một, thời điểm cầu thủ hai đội tập trung quanh trọng tài Ismail Elfath để phản ứng về các quyết định điều hành. Giữa đám đông, Messi và Bellingham tiến sát nhau rồi trao đổi căng thẳng.

Theo hình ảnh được ghi lại, Bellingham dường như là người nói câu cuối cùng. Messi tỏ ra bất ngờ, nhìn tiền vệ tuyển Anh với vẻ khó chịu rồi lắc đầu và quay đi. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhưng nội dung cuộc tranh luận giữa hai ngôi sao chưa được xác định.

Màn đối đầu giữa Messi và Bellingham phản ánh rõ bầu không khí nóng bỏng của trận bán kết. Hai đội liên tục phạm lỗi, tranh cãi với trọng tài và không ngần ngại va chạm trong các pha tranh chấp. Chỉ trong giai đoạn đầu trận, trọng tài phải rút ba thẻ vàng, trong khi tổng số lỗi vượt mốc 20.

Căng thẳng còn được đẩy lên cao vào cuối hiệp một, khi cầu thủ hai đội suýt lao vào xô xát. Sự quyết liệt khiến trận đấu nhiều thời điểm bị chia cắt, nhưng cũng cho thấy sức nặng đặc biệt của cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá giàu duyên nợ.

Messi vốn hiếm khi tham gia những màn đấu khẩu kéo dài, nhưng lần này đội trưởng Argentina không đứng ngoài điểm nóng. Ở phía đối diện, Bellingham cũng thể hiện cá tính mạnh khi không nhường bước trước đàn anh hơn mình 16 tuổi.

Sau cùng, Argentina ngược dòng thắng 2-1 để giành quyền vào chung kết. Còn màn lời qua tiếng lại giữa Messi và Bellingham trở thành một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất của trận bán kết đầy căng thẳng.

Argentina cân bằng tỷ số 1-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Enzo Fernandez có cú sút xa đẳng cấp vào lưới Anh gỡ hòa 1-1 cho Argentina ở bán kết World Cup 2026

Hà Trang

Messi Ismail Elfath Jude Bellingham Nhường bước Quay đi Tiến sát

    Đọc tiếp

    Bức ảnh hơn nghìn lời nói về Messi

    Bức ảnh hơn nghìn lời nói về Messi

    1 giờ trước 04:15 16/7/2026

    0

    Bị các cầu thủ tuyển Anh bao vây nhưng Lionel Messi vẫn tạo ra 2 pha kiến tạo, giúp Argentina ngược dòng giành vé vào chung kết World Cup 2026.

    Kỳ tích của Messi được nối dài

    Kỳ tích của Messi được nối dài

    1 giờ trước 04:16 16/7/2026

    0

    Lionel Messi tiếp tục chứng minh đẳng cấp ở tuổi 39 khi duy trì chuỗi trận ghi dấu giày vào mọi bàn thắng của tuyển Argentina tại World Cup 2026.

    Vợ Messi bật khóc

    Vợ Messi bật khóc

    1 giờ trước 04:09 16/7/2026

    0

    Pha kiến tạo của Lionel Messi và siêu phẩm phút 86 của Enzo Fernandez không chỉ cứu Argentina mà còn khiến Antonela Roccuzzo bật khóc trên khán đài vì xúc động.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý