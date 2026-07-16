Messi đáp trả Bellingham trong màn đấu khẩu căng thẳng

Lionel Messi và Jude Bellingham lời qua tiếng lại khi trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh liên tục xuất hiện những pha va chạm quyết liệt.

Lionel Messi và Jude Bellingham có màn lời qua tiếng lại trong trận bán kết World Cup 2026.

Tình huống xảy ra vào cuối hiệp một, thời điểm cầu thủ hai đội tập trung quanh trọng tài Ismail Elfath để phản ứng về các quyết định điều hành. Giữa đám đông, Messi và Bellingham tiến sát nhau rồi trao đổi căng thẳng.

Theo hình ảnh được ghi lại, Bellingham dường như là người nói câu cuối cùng. Messi tỏ ra bất ngờ, nhìn tiền vệ tuyển Anh với vẻ khó chịu rồi lắc đầu và quay đi. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhưng nội dung cuộc tranh luận giữa hai ngôi sao chưa được xác định.

Màn đối đầu giữa Messi và Bellingham phản ánh rõ bầu không khí nóng bỏng của trận bán kết. Hai đội liên tục phạm lỗi, tranh cãi với trọng tài và không ngần ngại va chạm trong các pha tranh chấp. Chỉ trong giai đoạn đầu trận, trọng tài phải rút ba thẻ vàng, trong khi tổng số lỗi vượt mốc 20.

Căng thẳng còn được đẩy lên cao vào cuối hiệp một, khi cầu thủ hai đội suýt lao vào xô xát. Sự quyết liệt khiến trận đấu nhiều thời điểm bị chia cắt, nhưng cũng cho thấy sức nặng đặc biệt của cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá giàu duyên nợ.

Messi vốn hiếm khi tham gia những màn đấu khẩu kéo dài, nhưng lần này đội trưởng Argentina không đứng ngoài điểm nóng. Ở phía đối diện, Bellingham cũng thể hiện cá tính mạnh khi không nhường bước trước đàn anh hơn mình 16 tuổi.

Sau cùng, Argentina ngược dòng thắng 2-1 để giành quyền vào chung kết. Còn màn lời qua tiếng lại giữa Messi và Bellingham trở thành một trong những hình ảnh đáng chú ý nhất của trận bán kết đầy căng thẳng.