Bức ảnh hơn nghìn lời nói về Messi

Bị các cầu thủ tuyển Anh bao vây nhưng Lionel Messi vẫn tạo ra 2 pha kiến tạo, giúp Argentina ngược dòng giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Một mình Messi giữa vòng vây cầu thủ Anh. Ảnh: X.

Có những khoảnh khắc không cần lời bình cũng đủ khắc họa sự vĩ đại của Messi. Bức ảnh ghi lại cảnh Messi "tả xung hữu đột" trong trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh trên sân Atalanta là minh chứng rõ nét nhất.

Ở thời điểm Messi cầm bóng, gần như toàn bộ hệ thống phòng ngự của tuyển Anh lập tức co cụm. Harry Kane, Declan Rice, Jude Bellingham cùng nhiều cầu thủ áo trắng đồng loạt hướng sự chú ý về đội trưởng Argentina. Các cầu thủ Anh tạo thành vòng vây dày đặc, nhưng vẫn không thể ngăn cản số 10 tạo ra khác biệt.

Rạng sáng 16/7 trên sân Atlanta, Argentina đứng trước nguy cơ dừng bước khi bị Anh dẫn trước cho tới phút 84. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch lên tiếng đúng lúc.

Messi trở thành linh hồn trong màn lội ngược dòng ngoạn mục khi đóng góp 2 đường kiến tạo, giúp Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lần lượt ghi bàn, đưa Argentina thắng ngược 2-1 để giành quyền vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Dù không trực tiếp lập công, Messi vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng lớn nhất trên sân. Mỗi lần anh chạm bóng đều kéo theo hàng loạt cầu thủ đối phương, mở ra khoảng trống để các đồng đội khai thác. Chính điều đó được thể hiện rõ ở bức ảnh lan truyền mạnh trên mạng xã hội, khi gần như cả hàng thủ Anh đều tập trung vào Messi.

Hình ảnh thường thấy của Messi trong trận bán kết với tuyển Anh.

Hai pha kiến tạo trước tuyển Anh cũng giúp Messi tiếp tục viết nên lịch sử World Cup. Siêu sao 39 tuổi hiện sở hữu 12 pha kiến tạo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong đó 10 lần đến ở các trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp. Kể từ khi dữ liệu được thống kê đầy đủ từ World Cup 1966, chưa cầu thủ nào chạm tới cột mốc này. Người xếp sau cũng chỉ có tối đa 8 pha kiến tạo.

Ở tuổi 39, Messi có thể không còn bùng nổ bằng những pha bứt tốc như thời đỉnh cao, nhưng nhãn quan chiến thuật, khả năng thu hút hậu vệ và những đường chuyền quyết định vẫn đủ để định đoạt các trận cầu lớn.

Khi Argentina cần một người tạo nên khác biệt, cái tên được nhắc đến vẫn luôn là Messi. Bức ảnh giữa vòng vây của tuyển Anh vì thế được nhiều người hâm mộ xem là có sức nặng "hơn nghìn lời nói" về tầm ảnh hưởng của huyền thoại Argentina.

Với Argentina, họ có cơ hội bảo vệ chức vô địch World Cup khi chạm trán Tây Ban Nha vào lúc 2h ngày 20/7.