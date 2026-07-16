Scaloni san bằng kỷ lục 36 năm của Argentina

Đánh bại Anh với tỷ số 2-1 tại Atlanta, Lionel Scaloni không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026 mà còn chính thức san bằng kỷ lục của huyền thoại Bilardo.

Lionel Scaloni giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026.

Cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina đánh dấu trận đấu thứ 14 của Scaloni trên băng ghế chỉ đạo tại các kỳ World Cup, chính thức san bằng kỷ lục của cố huấn luyện viên Carlos Salvador Bilardo thiết lập từ năm 1990.

Trước đó, tại giải đấu năm nay, Scaloni vượt qua kỷ lục 12 trận của Cesar Luis Menotti để vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các huấn luyện viên Argentina cầm quân nhiều nhất tại World Cup. Với việc san bằng con số 14 trận của Bilardo, Scaloni sẽ chính thức độc chiếm kỷ lục này với 15 trận khi bước vào trận đấu cuối cùng của giải.

Trận bán kết World Cup 2026 diễn ra vô cùng kịch tính với màn lội ngược dòng ngoạn mục của đại diện Nam Mỹ trong những phút cuối. Dù Anthony Gordon giúp tuyển Anh vươn lên dẫn trước ở phút 55, Enzo Fernandez thắp lại hy vọng cho Argentina bằng bàn gỡ hòa ở phút 85. Đến phút bù giờ, Lautaro Martinez tỏa sáng với bàn thắng quyết định, ấn định thắng lợi 2-1 đầy cảm xúc.

Trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào rạng sáng 20/7 tới tại East Rutherford, New Jersey (Mỹ). Đây là cơ hội để Scaloni cùng các học trò bảo vệ thành công ngôi vương, hướng tới chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp sau vinh quang tại Qatar năm 2022.