Scaloni san bằng kỷ lục 36 năm của Argentina

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Lionel Scaloni giúp Argentina vào chung kết World Cup 2026.
Cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina đánh dấu trận đấu thứ 14 của Scaloni trên băng ghế chỉ đạo tại các kỳ World Cup, chính thức san bằng kỷ lục của cố huấn luyện viên Carlos Salvador Bilardo thiết lập từ năm 1990.
Trước đó, tại giải đấu năm nay, Scaloni vượt qua kỷ lục 12 trận của Cesar Luis Menotti để vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách các huấn luyện viên Argentina cầm quân nhiều nhất tại World Cup. Với việc san bằng con số 14 trận của Bilardo, Scaloni sẽ chính thức độc chiếm kỷ lục này với 15 trận khi bước vào trận đấu cuối cùng của giải.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.