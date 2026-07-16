Paredes gây phẫn nộ khi gài bẫy Kane

Tiền vệ Leandro Paredes cho rằng Harry Kane của tuyển Anh dùng tay che miệng khi trò chuyện với trọng tài ở trận bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7.

Kane bị tố che miệng khi trò chuyện trên sân.

Cuộc đối đầu trên sân Atlanta (Mỹ) giữa Anh và Argentina diễn ra với tốc độ cao cùng hàng loạt pha vào bóng quyết liệt. Sau pha phạm lỗi của Elliot Anderson với Lionel Messi, đội trưởng Harry Kane tiến đến trao đổi với trọng tài Ismael Elfath về quyết định rút thẻ vàng dành cho Anderson.

Trong lúc nói chuyện, ngôi sao của Bayern Munich đưa tay che miệng để cuộc trao đổi mang tính riêng tư hơn. Hành động này lập tức khiến Leandro Paredes, người đứng gần đó, phản ứng dữ dội.

Paredes ra dấu với trọng tài, ngụ ý Kane đã vi phạm quy định mới của FIFA liên quan đến việc che miệng khi giao tiếp trên sân.

Tuy nhiên, luật của FIFA chỉ cấm cầu thủ che miệng khi trao đổi với cầu thủ khác nhằm ngăn việc truyền tải thông điệp bí mật, còn việc nói chuyện với trọng tài không thuộc trường hợp bị xử phạt. Vì vậy, Kane không bị cảnh cáo hay nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Bình luận trên BBC, cựu thủ môn Joe Hart cho rằng phản ứng của Paredes là "đáng thất vọng". Anh nhận định Kane chỉ muốn có cuộc trao đổi riêng với trọng tài trong bầu không khí ồn ào trên sân, còn việc Paredes cố tình gây áp lực lên người cầm còi cho thấy Argentina sẵn sàng sử dụng mọi tiểu xảo để giành lợi thế.

Cựu danh thủ Wayne Rooney cũng đồng tình với quan điểm này và gọi phản ứng của Paredes là "vô lý". Trận đấu tiếp tục diễn ra căng thẳng với hàng loạt pha va chạm quyết liệt giữa cầu thủ hai đội, phản ánh đúng tính chất của một trận bán kết World Cup.

Sau 90 phút, Argentina thắng Anh 2-1, theo đó giành quyền vào chung kết và sẽ chạm trán Tây Ban Nha.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.