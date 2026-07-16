Phẫn nộ với pha bóng Enzo thoát thẻ dù đánh vào đầu cầu thủ Anh

Sáng 16/7, tình huống Enzo Fernandez đánh vào đầu Elliot Anderson mà không bị phạt sớm thổi bùng tranh cãi ngay ở trận bán kết.

Enzo thoát thẻ phạt sau pha bóng này.

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Argentina và Anh trên sân Atlanta nóng lên ngay từ những phút đầu với hàng loạt pha va chạm quyết liệt. Tâm điểm tranh cãi xuất hiện ở phút thứ 3, khi Fernandez có hành động trả đũa Elliot Anderson sau tình huống tiền vệ tuyển Anh va chạm với Lionel Messi.

Trong một pha tranh chấp, Enzo bất ngờ thúc cùi chỏ và cẳng tay vào vùng đầu, cổ của Anderson, khiến cầu thủ Anh lập tức phản ứng. Hai đội nhanh chóng lao vào xô đẩy nhau, tạo nên cuộc hỗn chiến. Jude Bellingham tỏ ra đặc biệt tức giận, liên tục chất vấn Leandro Paredes, Cristian Romero và cả Messi về những hành động khiêu khích.

Điều gây tranh cãi là trọng tài Ismail Elfath không rút bất kỳ tấm thẻ nào, dù tình huống của Enzo bị nhiều người đánh giá là đủ để nhận án phạt. Quyết định này khiến làn sóng phản ứng bùng nổ trên mạng xã hội.

Một CĐV bình luận: "Đó là pha chơi bóng quá bẩn". Người khác bức xúc: "Tại sao Argentina chưa nhận nổi một thẻ vàng? Thật khó tin". Một ý kiến khác mỉa mai: "Argentina sở hữu quá nhiều ngôi sao nhưng lại chơi như một đội chỉ biết phạm lỗi". Không ít người còn lo ngại trọng tài sẽ mất kiểm soát nếu tiếp tục bỏ qua các pha vào bóng quyết liệt.

Sau pha va chạm đầu tiên, trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi những màn tranh chấp nảy lửa. Anderson và Enzo nhiều lần đối đầu, trong khi Morgan Rogers cũng trở thành nạn nhân của một pha phạm lỗi mạnh.

Đến cuối hiệp một, một cuộc xô xát khác lại nổ ra sau pha đi bóng lắt léo của Messi. Anderson phạm lỗi để ngăn cản siêu sao Argentina và lần này tiền vệ tuyển Anh phải nhận thẻ vàng.