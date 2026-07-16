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Thể thao World Cup 2026

Argentina vào chung kết World Cup sau màn ngược dòng ngoạn mục

  • Thứ năm, 16/7/2026 00:30 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Rạng sáng 16/7, Argentina bị tuyển Anh dẫn trước đến phút 84 nhưng vẫn giành chiến thắng 2-1 để vào chung kết gặp Tây Ban Nha.

Đây là trận đấu mà tuyển Anh tự đẩy mình vào thế khó. Sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55, "Tam sư" gần như từ bỏ ý định chơi bóng, chủ động lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo toàn cách biệt mong manh.

Trước một Argentina càng chơi càng hay và sở hữu những cầu thủ có thể định đoạt trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc thiên tài, lựa chọn ấy đã khiến đoàn quân của Thomas Tuchel trả giá đắt.

Argentina không mất nhiều thời gian để trừng phạt đại diện châu Âu. Lionel Messi bắt đầu điều khiển thế trận bằng những đường chuyền mở ra khoảng trống, Rodrigo De Paul cùng Enzo Fernandez hoàn toàn áp đảo khu trung tuyến, còn Alexis Mac Allister liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự Anh.

Jordan Pickford liên tiếp cứu thua, cột dọc hai lần đứng về phía "Tam sư", nhưng tất cả chỉ giúp kéo dài điều không thể tránh khỏi.

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Bàn thắng của Gordon là không đủ để giúp Anh vượt qua Argentina.

Enzo Fernandez là người thắp lại hy vọng bằng cú sút xa đẳng cấp đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sức ép nghẹt thở mà Argentina tạo ra trong suốt nửa cuối trận đấu.

Khi tinh thần tuyển Anh bắt đầu dao động, Messi tung ra đòn kết liễu. Đường tạt bóng chuẩn xác của đội trưởng Argentina tìm đến Lautaro Martinez, và tiền đạo Inter Milan đánh đầu tung lưới Pickford, nhấn chìm mọi hy vọng của "Tam sư".

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc hai thái cực cảm xúc hiện rõ trên sân Mercedes-Benz. Các cầu thủ Argentina ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa, còn tuyển Anh gục xuống mặt cỏ, khi đã ở rất gần ngưỡng cửa thiên đường.

Kane cùng đồng đội đã chiến đấu quả cảm, nhưng sự thận trọng quá mức sau bàn mở tỷ số khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

Messi không ghi bàn, nhưng anh vẫn là linh hồn trong chiến thắng của Argentina. Bằng bản lĩnh, sự điềm tĩnh và khả năng điều tiết trận đấu của một huyền thoại, số 10 đã dẫn dắt các đồng đội vượt qua nghịch cảnh để tiến thêm một bước tới lịch sử.

Chỉ còn một trận đấu nữa, Argentina sẽ đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

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Đào Trần

Argentina Tuyển Anh Anh tuyển Argentina World Cup 2026

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