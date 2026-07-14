Video Maradona dạy Kane ghi bàn bỗng 'nóng' trước bán kết

Đoạn video Diego Maradona tận tay chỉ Harry Kane cách dứt điểm bất ngờ được chia sẻ trở lại, ngay trước màn tái ngộ nhiều duyên nợ giữa Anh và Argentina ở bán kết World Cup 2026.

Lời khuyên của Maradona dành cho Harry Kane năm 2017 bất ngờ được chia sẻ rầm rộ trước màn đại chiến Anh - Argentina.

Ngay trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina, một đoạn video cũ ghi lại cuộc gặp giữa Harry Kane và Diego Maradona bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Đoạn phim được ghi vào năm 2017, trước trận Tottenham gặp Liverpool tại Wembley. Maradona khi ấy là khách mời của người đồng đội cũ Ossie Ardiles và có dịp vào phòng thay đồ Tottenham để gặp HLV Mauricio Pochettino, thủ quân Hugo Lloris cùng Harry Kane.

Trong cuộc trò chuyện ngắn, huyền thoại Argentina dành nhiều lời khen cho chân sút người Anh trước khi đưa ra một lời khuyên đáng nhớ.

"Harry, đừng lúc nào cũng sút vào góc gần. Thỉnh thoảng hãy dứt điểm chéo góc. Các thủ môn xem cậu trên truyền hình suốt, họ biết cậu sẽ làm gì", Maradona nói.

Maradona từng chỉ Kane cách đánh bại các thủ môn. Giờ đây, đoạn video ấy lại trở thành chủ đề được nhắc nhiều nhất trước bán kết World Cup 2026.

Lời chia sẻ giản dị ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm khi hai đội tuyển chuẩn bị tái hiện một trong những cặp đấu giàu duyên nợ nhất lịch sử World Cup.

Kane cũng từng nhiều lần nhắc lại kỷ niệm đặc biệt này. "Ông ấy rất tuyệt khi tôi gặp. Chúng tôi chỉ nói chuyện trong thời gian ngắn. Có một đoạn video Maradona phân tích cách tôi dứt điểm và cách đánh lừa thủ môn bằng ánh mắt. Đó là một kỷ niệm rất đẹp", Kane chia sẻ.

Điều thú vị là chỉ ít giờ sau cuộc gặp với Maradona, Kane lập cú đúp giúp Tottenham thắng Liverpool 4-1, trong khi huyền thoại Argentina theo dõi trận đấu từ khán đài Wembley.

Tên tuổi Maradona luôn gắn với những cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina. Tại World Cup 1986, ông tạo ra khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa" lẫn "Bàn thắng thế kỷ" để đưa Argentina vượt qua tuyển Anh, trước khi đăng quang ngôi vô địch.

Bởi vậy, việc đoạn video Maradona chỉ dẫn Kane được chia sẻ trở lại ngay trước trận bán kết World Cup 2026 càng khiến người hâm mộ thích thú. Một bên là huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Argentina, bên kia là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Anh hiện tại.

Kane bước vào trận bán kết với phong độ cao khi đã ghi 6 bàn tại World Cup 2026. Trong khi đó, Argentina vẫn đặt niềm tin vào Lionel Messi trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch, hứa hẹn tạo nên thêm một chương mới cho cuộc đối đầu đầy cảm xúc giữa hai nền bóng đá.