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Thể thao World Cup 2026

Dự đoán của Maradona về World Cup 2026 trở thành sự thật

  • Thứ tư, 1/7/2026 08:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Phát biểu từ năm 2018 của Diego Maradona bất ngờ gây sốt trở lại khi dự đoán World Cup 2026 sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Lời tiên đoán của Maradona thành sự thật

Gần 6 năm sau ngày qua đời, một cuộc phỏng vấn của Diego Maradona bất ngờ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khi nhiều người cho rằng huyền thoại Argentina dự đoán chính xác những gì đang diễn ra ở World Cup 2026.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2018, sau khi FIFA xác nhận Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai World Cup 2026, Maradona thẳng thắn bày tỏ sự không đồng tình.

Ông cho rằng giải đấu tại khu vực Bắc Mỹ sẽ thiếu bầu không khí bóng đá truyền thống, đồng thời lo ngại yếu tố thương mại sẽ lấn át giá trị chuyên môn.

Maradona khi đó nhận định người Mỹ sẽ muốn chia trận đấu thành “bốn hiệp, mỗi hiệp 25 phút” để có thêm thời lượng phát sóng quảng cáo. Ông cũng cho rằng Mexico là bên hưởng lợi nhiều nhất từ mô hình đồng đăng cai, dù theo quan điểm của ông, đội tuyển này chưa xứng đáng với vị thế đó.

Ở World Cup 2026, dự đoán của Maradona trở thành hiện thực. FIFA áp dụng hai quãng nghỉ bù nước trong mỗi trận đấu, khiến trận đấu thực tế được chia thành bốn giai đoạn.

Mỗi khoảng nghỉ kéo dài khoảng ba phút, thường diễn ra từ phút 22 đến 25 của mỗi hiệp và áp dụng cho tất cả trận, bất kể điều kiện thời tiết hay sân đấu.

Quy định này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn, cầu thủ, HLV và người hâm mộ. Không ít khán giả la ó các quãng nghỉ vì cho rằng nhịp độ trận đấu bị gián đoạn, trong khi các đài truyền hình có thêm thời lượng để phát quảng cáo.

FIFA cho biết quyết định được công bố từ tháng 12 năm ngoái nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu tốt nhất cho cầu thủ, dựa trên kinh nghiệm tổ chức các giải đấu trước đó, trong đó có FIFA Club World Cup diễn ra tại Mỹ. Tuy nhiên đến nay, thay đổi này vẫn vấp phải nhiều phản đối từ người hâm mộ và các chuyên gia trong giới bóng đá.

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Đào Trần

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