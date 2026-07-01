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Thể thao World Cup 2026

Pháp lập hai kỷ lục đặc biệt ở World Cup

  • Thứ tư, 1/7/2026 06:56 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Sáng 1/7, tuyển Pháp ghi tên vào lịch sử World Cup sau khi dễ dàng đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-0 ở vòng 32 đội.

Pháp vừa thiết lập hai cột mốc lịch sử.

Pháp trở thành đội tuyển đầu tiên thắng liên tiếp 7 trận trước những đối thủ châu Âu tại các kỳ World Cup. Đây là minh chứng cho sự ổn định đáng kinh ngạc của nhà vô địch thế giới năm 1998 và 2018 ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh đó, Pháp cũng là đội tuyển đầu tiên ghi ít nhất 3 bàn trong 5 trận World Cup liên tiếp, một kỷ lục cho thấy sức mạnh tấn công hủy diệt của hàng công dưới sự dẫn dắt của ngôi sao Kylian Mbappe.

Đây cũng là lần đầu kể từ World Cup 1998, Pháp toàn thắng cả 3 trận vòng bảng ở một giải đấu lớn. Đáng chú ý, đó cũng chính là năm họ lần đầu bước lên ngôi vô địch thế giới.

Ngoài hai cột mốc lịch sử, chiến thắng trước Thụy Điển còn giúp tuyển Pháp lần đầu đánh bại đối thủ Bắc Âu ở một giải đấu lớn. Trước đó, họ hòa đối thủ 1-1 tại EURO 1992 và thua 0-2 ở EURO 2012 trong trận đấu mà Zlatan Ibrahimovic cùng Sebastian Larsson là những người ghi bàn.

Ở vòng 16 đội, Pháp sẽ đối đầu Paraguay, đội bóng vừa tạo địa chấn khi loại Đức trên chấm luân lưu. Với phong độ thuyết phục cùng hàng loạt kỷ lục vừa thiết lập, Mbappe và các đồng đội đang cho thấy họ là ứng viên sáng giá của chức vô địch World Cup 2026.

Đối thủ của Pháp ở vòng 16 đội

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

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