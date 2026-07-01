Đối thủ của Pháp ở vòng 16 đội

Sau khi vượt qua Thụy Điển, tuyển Pháp sẽ chạm trán Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào lúc 4h ngày 5/7.

Paraguay là thử thách tiếp theo dành cho Pháp.

Rạng sáng 1/7, tuyển Pháp dễ dàng đánh bại Thụy Điển 3-0 ở vòng 32 đội World Cup 2026. Kylian Mbappe tiếp tục tỏa sáng với một cú đúp, qua đó nâng tổng số bàn thắng tại World Cup 2026 lên con số 6, san bằng thành tích của Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.

Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Didier Deschamps là Paraguay, đội bóng vừa tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất vòng knock-out. Chạm trán Đức, đại diện Nam Mỹ kiên cường cầm hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, trước khi giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu hôm 30/6.

Paraguay không được đánh giá cao trước giải, nhưng màn trình diễn trước "Cỗ xe tăng" cho thấy đây là thử thách không hề dễ dàng với Mbappe cùng các đồng đội. Lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu bền bỉ là những điểm mạnh giúp đội bóng Nam Mỹ viết tiếp hành trình tại World Cup.

Đến thời điểm hiện tại, World Cup 2026 đã xác định được 6 đội góp mặt ở vòng 16 đội gồm Canada, Morocco, Paraguay, Pháp, Na Uy và Brazil. Theo kết quả phân nhánh, Canada sẽ đối đầu Morocco, trong khi Na Uy chạm trán Brazil.

Nếu vượt qua Paraguay, tuyển Pháp sẽ gặp đội thắng ở cặp Canada - Morocco tại tứ kết. Với việc Đức và Hà Lan lần lượt bị loại ở nhánh đấu này, cánh cửa tiến sâu trở nên rộng mở với Mbappe và các đồng đội. Nhưng trước mắt, họ phải vượt qua một Paraguay đầy khó chịu và đang hưng phấn sau chiến tích trước Đức.