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Thể thao World Cup 2026

Mbappe san bằng thành tích với Messi

  • Thứ tư, 1/7/2026 06:11 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Pháp trước Thuỵ Điển tại vòng 1/16 rạng sáng 1/7, Kylian Mbappe đã bắt kịp số bàn của Messi tại World Cup 2026 (6 bàn).

Mbappe lập cú đúp vào lưới Thuỵ Điển.

Phút 45, hàng công tuyển Pháp kết hợp trong pha đá phạt góc nhanh. Dù chẳng có nhiều không gian để xoay sở, Mbappe vẫn dứt điểm thành bàn, mở tỷ số cho “Les Bleus”. Đến phút 74, từ pha chọc khe của Olise, tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid hoàn thành cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0.

Sau 4 trận tại World Cup 2026, số 10 của tuyển Pháp ghi được 6 bàn, ngang bằng thành tích của Lionel Messi. Cả anh và “El Pulga” đang là những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup với 18 bàn. Tính riêng tại giải đấu năm nay, anh đã có 8 lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng, điều Messi vẫn chưa làm được.

Đáng chú ý, Mbappe đã ghi 10 bàn ở những trận đấu loại trực tiếp tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây là con số cao nhất, vượt qua cả những huyền thoại như Ronaldo De Lima.

Đây thậm chí mới là lần thứ 3 cựu sao PSG tham dự World Cup. Sau 18 lần ra sân, anh có 18 bàn, hiệu suất chưa từng có. Tại Qatar, Mbappe là “Vua phá lưới” với 8 bàn thắng, và anh hoàn toàn có thể tái hiện thành tích này tại giải đấu ở Bắc Mỹ.

Tuyển Pháp phô diễn sức mạnh hàng công khi cả Mbappe, Olise, Dembele và Barcola đều đóng góp trực tiếp vào bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Thuỵ Điển. Họ sẽ đối đầu với Paraguay tại vòng 1/8, một đối thủ được đánh giá yếu hơn hẳn cựu vương World Cup.

Mbappe đuổi kịp Messi trong ngày Pháp vào vòng 16 đội

Sáng 1/7, Mbappe lập cú đúp, giúp Pháp đánh bại Thụy Điển 3-0, qua đó cân bằng thành tích ghi bàn tại World Cup 2026 của Lionel Messi với cùng 6 bàn.

4 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Trần Lan

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