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Thể thao World Cup 2026

Haaland vượt Ronaldo ở World Cup

  • Thứ tư, 1/7/2026 05:42 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Tiền đạo Erling Haaland cho thấy phong độ bùng nổ tại World Cup 2026 khi ghi bàn trong chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 1/16 rạng sáng 1/7.

Haaland vượt mặt Ronaldo ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Pha lập công này giúp chân sút 25 tuổi có tổng cộng 5 bàn tại World Cup 2026, chính thức vượt qua thành tích ghi bàn tốt nhất trong một kỳ World Cup của Cristiano Ronaldo. Trước đó, kỷ lục cá nhân của siêu sao người Bồ Đào Nha là 4 bàn tại World Cup 2018.

Không chỉ vậy, Haaland còn làm được điều mà Ronaldo chưa từng có trong sự nghiệp: ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Dù thi đấu ít hơn Ronaldo 7 trận tại vòng knock-out, tiền đạo của Man City đã có 1 bàn, trong khi CR7 vẫn chưa một lần lập công dù đã tham dự nhiều kỳ World Cup.

Haaland cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên sau 72 năm ghi bàn trong 3 lần đá chính đầu tiên tại World Cup. Thành tích đặc biệt này tiếp tục khẳng định đẳng cấp săn bàn của ngôi sao thuộc thế hệ mới và giúp anh trở thành một trong những ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

Haaland mới chỉ bắt đầu hành trình World Cup, nhưng đã kịp chinh phục những cột mốc mà Ronaldo chưa từng đạt được. Tiền đạo của Man City được kỳ vọng sẽ giúp Na Uy tiến xa trong lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Na Uy nâng tỷ số lên 2-1 trước Bờ Biển Ngà Rạng sáng 1/7, Erling Haaland đệm bóng ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Na Uy trước Bờ Biển Ngà ở vòng 32 đội World Cup 2026.

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Duy Luân

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