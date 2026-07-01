Koeman chia tay tuyển Hà Lan

Quyết định rời ghế nóng được Ronald Koeman đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi tuyển Hà Lan bị Morocco loại đầy cay đắng tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Ronald Koeman từ chức sau World Cup 2026.

Trong thông báo chính thức, nhà cầm quân 63 tuổi thừa nhận việc bị loại sớm là một cú sốc lớn đối với toàn đội và cá nhân ông. "Tối qua, tôi đã đưa ra quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của mình. Chúng tôi từng mơ về một kỳ World Cup lịch sử, nhưng điều đó đã không xảy ra. Không ai thất vọng hơn tôi lúc này", vị chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ.

Với tư cách người dẫn dắt, ông khẳng định bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Koeman cũng tiết lộ lý do cá nhân dẫn đến quyết định rời đi.

Cựu huấn luyện viên Barcelona cho biết những trải nghiệm gần đây nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống bên ngoài sân cỏ có những giá trị quan trọng hơn bóng đá.

Koeman trở lại dẫn dắt Hà Lan lần thứ hai vào năm 2023, mang theo nhiều kỳ vọng về việc đưa đội bóng trở lại đỉnh cao thế giới. Kết thúc bài phát biểu, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cầu thủ, ban huấn luyện, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) và người hâm mộ vì sự tin tưởng và ủng hộ suốt thời gian qua.

Sự ra đi của Koeman đánh dấu một bước ngoặt cho bóng đá Hà Lan trong bối cảnh đội tuyển cần một cuộc cải tổ sau thất bại tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.