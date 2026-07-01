Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Koeman chia tay tuyển Hà Lan

  • Thứ tư, 1/7/2026 05:18 (GMT+7)
  • 48 phút trước

Quyết định rời ghế nóng được Ronald Koeman đưa ra chưa đầy 24 giờ sau khi tuyển Hà Lan bị Morocco loại đầy cay đắng tại vòng 32 đội World Cup 2026.

Ronald Koeman từ chức sau World Cup 2026.

Trong thông báo chính thức, nhà cầm quân 63 tuổi thừa nhận việc bị loại sớm là một cú sốc lớn đối với toàn đội và cá nhân ông. "Tối qua, tôi đã đưa ra quyết định chấm dứt nhiệm kỳ của mình. Chúng tôi từng mơ về một kỳ World Cup lịch sử, nhưng điều đó đã không xảy ra. Không ai thất vọng hơn tôi lúc này", vị chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ.

Với tư cách người dẫn dắt, ông khẳng định bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả của đội tuyển. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Koeman cũng tiết lộ lý do cá nhân dẫn đến quyết định rời đi.

Cựu huấn luyện viên Barcelona cho biết những trải nghiệm gần đây nhắc nhở bản thân rằng cuộc sống bên ngoài sân cỏ có những giá trị quan trọng hơn bóng đá.

Koeman trở lại dẫn dắt Hà Lan lần thứ hai vào năm 2023, mang theo nhiều kỳ vọng về việc đưa đội bóng trở lại đỉnh cao thế giới. Kết thúc bài phát biểu, ông gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cầu thủ, ban huấn luyện, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) và người hâm mộ vì sự tin tưởng và ủng hộ suốt thời gian qua.

Sự ra đi của Koeman đánh dấu một bước ngoặt cho bóng đá Hà Lan trong bối cảnh đội tuyển cần một cuộc cải tổ sau thất bại tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Highlights Hà Lan 1-1 Morocco (luân lưu 2-3) Sáng 30/6, Morocco đánh bại Hà Lan 3-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.

Vì sao các đội bóng bản lĩnh châu Âu gục ngã ở loạt luân lưu

Ngày 30/6, chỉ trong vài giờ, hai ông lớn bóng đá châu Âu là Đức và Hà Lan cùng chia tay World Cup bởi những đối thủ yếu hơn theo cùng một kiểu: gục ngã trên chấm 11 mét.

12 giờ trước

Hình ảnh buồn nhất khi Morocco quật ngã Hà Lan

Ghi bàn nhưng không thể giúp tuyển Hà Lan đi tiếp tại World Cup 2026, Cody Gakpo lặng lẽ ngồi giữa sân sau trận đấu, chỉ ít ngày sau cú sốc mất con chưa chào đời.

14 giờ trước

Kỷ lục nghiệt ngã của Hà Lan tại World Cup

Sáng 30/6, Hà Lan khép lại hành trình tại World Cup 2026 theo cách cay đắng khi thua 2-3 trước Morocco trên chấm luân lưu ở vòng 32 đội.

16 giờ trước

Công thức vô địch World Cup có thật không?

How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.

Huy Trưởng

world cup hà lan ronald koeman Tuyển Hà Lan Tuyển Morocco world cup hà lan ronald koeman

    Đọc tiếp

    Cu soc voi tuyen Brazil hinh anh

    Cú sốc với tuyển Brazil

    4 phút trước 06:02 1/7/2026

    0

    Truyền thông Brazil lo ngại tiền vệ Lucas Paqueta nhiều khả năng đã chơi trận cuối cùng tại World Cup 2026.

    Haaland lap ky luc sau pha bong ky la hinh anh

    Haaland lập kỷ lục sau pha bóng kỳ lạ

    20 phút trước 05:45 1/7/2026

    0

    Erling Haaland ghi bàn quyết định giúp Na Uy thắng Bờ Biển Ngà 2-1, đồng thời trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử cán mốc 60 bàn cho đội tuyển quốc gia.

    Bi kich cua “Co xe tang” Duc hinh anh

    Bi kịch của “Cỗ xe tăng” Đức

    24 phút trước 05:42 1/7/2026

    0

    Tuyển Đức không chỉ thua Paraguay, mà còn phơi bày cuộc khủng hoảng kéo dài của một nền bóng đá từng khiến cả thế giới khiếp sợ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý