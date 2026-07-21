Người hùng World Cup 2026 thành 'hàng hot'

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Torres được săn đón. Ảnh: Reuters.
Theo El Nacional, PSG và Aston Villa đều đang tích cực theo đuổi chữ ký của Torres. Hai đội bóng đã chuẩn bị những phương án tài chính khác nhau nhằm thuyết phục Barcelona nhả người trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.
PSG là đội đầu tiên gửi đề nghị chính thức. Đại diện Ligue 1 sẵn sàng chi 25 triệu euro phí chuyển nhượng kèm 10 triệu euro phụ phí, qua đó nâng tổng giá trị thương vụ lên 35 triệu euro. Tuy nhiên, mức giá này dường như vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của Barcelona.
Trong khi đó, Aston Villa có thể chi tới 50 triệu euro để hoàn tất thương vụ, vượt xa lời đề nghị hiện tại của PSG. Đây là động thái cho thấy quyết tâm rất lớn của đại diện Premier League trong việc tăng cường sức mạnh hàng công.
Sự quan tâm của Aston Villa không phải điều bất ngờ. Đội bóng của HLV Unai Emery đang gấp rút tìm người thay thế Morgan Rogers, cầu thủ vừa hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Chelsea. Với khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công và kinh nghiệm chơi bóng Premier League, Torres được xem là lựa chọn phù hợp cho kế hoạch tăng cường lực lượng của đội chủ sân Villa Park.
Về phía Barcelona, việc bán Torres có thể giúp đội bóng cải thiện tình hình tài chính và tạo thêm khoảng trống trong quỹ lương để phục vụ các kế hoạch chuyển nhượng khác.
Ở trận chung kết World Cup 2026, Torres sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất, giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina để lên ngôi vô địch.
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