Rắc rối của Rashford cản MU đón sao Everton

Hành lang cánh trái của Manchester United hứa hẹn sẽ có xáo trộn lớn khi tập đoàn INEOS bắt đầu tiến hành những thay đổi mạnh mẽ về mặt nhân sự ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Iliman Ndiaye nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Tương lai của Marcus Rashford đang trực tiếp ngăn cản "Quỷ đỏ" hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo Iliman Ndiaye từ Everton. Theo nhà báo Fabrizio Romano, tập đoàn INEOS sẽ chỉ sẵn sàng bước vào đàm phán chính thức với tuyển thủ Senegal một khi tài năng trưởng thành từ lò Carrington chắc chắn rời sân Old Trafford nhằm giải phóng quỹ lương và ngân sách chuyển nhượng.

Rashford đang rơi vào tình thế khó khăn sau khi Barcelona quyết định không mua đứt anh từ hợp đồng cho mượn. Chân sút sinh năm 1997 dự kiến sẽ hội quân trở lại để tập luyện ở giai đoạn tiền mùa giải, song ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" vẫn ưu tiên phương án bán đứt nếu nhận được đề nghị phù hợp.

Về phía Ndiaye, tiền đạo người Senegal khẳng định được giá trị sau mùa giải ấn tượng tại Everton và màn trình diễn tương đối tốt ở World Cup 2026. Do đó, đội bóng vùng Merseyside kiên quyết yêu cầu một khoản phí chuyển nhượng không nhỏ cho trụ cột của mình.

Trong danh sách rút gọn của "Quỷ đỏ", Crysencio Summerville thuộc biên chế West Ham cũng là một mục tiêu được cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Ndiaye vẫn là trường hợp ưu tiên nếu các rào cản liên quan đến Rashford được tháo gỡ.

Manchester United cần sớm quyết định để kịp thời ổn định lực lượng cho những mục tiêu đầy thách thức ở mùa giải tới.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.