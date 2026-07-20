Bước đi chuyển nhượng kế tiếp của MU

Theo nhà báo Fabrizio Romano, Manchester United sẽ tiếp tục tìm kiếm tiền vệ thứ ba nhằm khỏa lấp khoảng trống do Casemiro và Manuel Ugarte để lại.

Manchester United sẽ tiếp tục bổ sung hàng tiền vệ cho huấn luyện viên Michael Carrick.

Mặc dù vừa chiêu mộ Youri Tielemans và Andrey Santos, đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa có ý định dừng lại. Thương vụ chiêu mộ Ederson từ Atalanta đã chính thức đổ vỡ và "Quỷ đỏ" sẽ không xem xét lại mục tiêu này.

Ưu tiên hàng đầu của huấn luyện viên Michael Carrick là một tiền vệ phòng ngự có thể hình lý tưởng và khả năng xuyên phá hàng thủ đối phương. Việc Casemiro nói lời chia tay cùng chấn thương đầu gối nghiêm trọng của Manuel Ugarte đặt Manchester United vào tình thế cấp bách phải bổ sung nhân sự chất lượng cao để duy trì sức cạnh tranh ở mùa giải 2026/27.

Manu Kone, tiền vệ thuộc biên chế AS Roma, hiện là cái tên tiềm năng trong danh sách rút gọn. Cầu thủ người Pháp cũng vừa trải qua một kỳ World Cup 2026 ấn tượng. Tuy nhiên, phía MU vẫn đang trong giai đoạn cân nhắc kỹ lưỡng các phương án.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có lời đề nghị chính thức nào được gửi tới AS Roma và hai câu lạc bộ vẫn chưa tiến hành đàm phán trực tiếp. Một vài đội bóng lớn như Arsenal hay Chelsea cũng quan tâm đến ngôi sao sinh năm 2001.

Trong bối cảnh mùa giải mới đang cận kề, ban lãnh đạo Manchester United được kỳ vọng sẽ sớm đẩy nhanh tiến độ để ổn định bộ khung đội hình cho huấn luyện viên Carrick.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.