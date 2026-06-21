Quyết định khó xử của Carrick tại MU

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Michael Carrick sẽ phải đưa ra những quyết định nhân sự khó xử tại Manchester United.
Quy định khắt khe của UEFA về việc đăng ký cầu thủ đẩy trung vệ trẻ Ayden Heaven vào nguy cơ bị loại khỏi danh sách dự Champions League của Manchester United. Dù vừa có màn trình diễn ấn tượng ở mùa trước, anh vẫn không đủ điều kiện tính là cầu thủ "Homegrown" (trưởng thành từ lò đào tạo CLB) do mới gia nhập từ Arsenal được 16 tháng.
Theo luật, một cầu thủ cần tối thiểu 3 năm tập luyện tại hệ thống của CLB trước tuổi 21 để được hưởng đặc quyền này. Tình thế của Heaven trở nên khó khăn hơn khi HLV Michael Carrick chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ thủ môn Karl Darlow từ Leeds United.
Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.