Quyết định khó xử của Carrick tại MU

Kế hoạch nâng cấp đội hình của Manchester United cho đấu trường Champions League đang vấp phải những trở ngại pháp lý về quy định đăng ký cầu thủ.

Michael Carrick sẽ phải đưa ra những quyết định nhân sự khó xử tại Manchester United.

Quy định khắt khe của UEFA về việc đăng ký cầu thủ đẩy trung vệ trẻ Ayden Heaven vào nguy cơ bị loại khỏi danh sách dự Champions League của Manchester United. Dù vừa có màn trình diễn ấn tượng ở mùa trước, anh vẫn không đủ điều kiện tính là cầu thủ "Homegrown" (trưởng thành từ lò đào tạo CLB) do mới gia nhập từ Arsenal được 16 tháng.

Theo luật, một cầu thủ cần tối thiểu 3 năm tập luyện tại hệ thống của CLB trước tuổi 21 để được hưởng đặc quyền này. Tình thế của Heaven trở nên khó khăn hơn khi HLV Michael Carrick chuẩn bị hoàn tất thương vụ chiêu mộ thủ môn Karl Darlow từ Leeds United.

Việc bổ sung Darlow để thay thế Altay Bayindir và làm dự bị cho Senne Lammens sẽ trực tiếp chiếm thêm suất trong danh sách đăng ký. Điều này buộc ban huấn luyện phải cân nhắc gạch tên những cầu thủ không đủ tiêu chuẩn tự đào tạo như Heaven để ưu tiên các tân binh và nhân sự kinh nghiệm.

Trên thị trường chuyển nhượng, Manchester United đang hoạt động tích cực sau khi cán đích ở vị trí thứ ba tại Premier League. Bên cạnh Darlow, tiền vệ Ederson của Atalanta dự kiến sẽ cập bến Old Trafford sau World Cup 2026. Những mục tiêu khác như Mateus Fernandes, Alex Scott, Crysensio Summerville và Lewis Hall cũng đang được đội ngũ tuyển trạch xem xét kỹ lưỡng.

Sao MU dự World Cup theo cách riêng Dù bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Anh tham dự World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ, Harry Maguire vẫn có cách rất riêng và thú vị để đồng hành cùng giải đấu.