MU thôi chạy theo những cái tên hào nhoáng

Không phải ngôi sao đình đám nhất trên thị trường chuyển nhượng, nhưng Ederson có thể là mảnh ghép quan trọng trong công cuộc tái thiết Manchester United dưới thời Michael Carrick.

Manchester United từng nhiều lần khiến cả châu Âu chú ý bằng những bản hợp đồng bom tấn. Từ Angel Di Maria, Paul Pogba đến Jadon Sancho hay Antony, tất cả đều cập bến Old Trafford cùng sự kỳ vọng khổng lồ.

Nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng vận hành theo quy luật của những cái tên lớn. Nhiều bản hợp đồng đắt giá đã không mang lại giá trị tương xứng. Ngược lại, những thương vụ ít tiếng vang đôi khi lại trở thành nền tảng cho thành công của cả đội bóng.

Bởi vậy, việc MU chi gần 39 triệu bảng để đưa Ederson từ Atalanta về Anh đang tạo nên nhiều tranh luận. Tiền vệ người Brazil không phải ngôi sao được truyền thông săn đón. Anh cũng không góp mặt trong danh sách cuối cùng của tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Nhưng điều đó không có nghĩa Ederson không đủ tốt cho Old Trafford.

Mảnh ghép mà Carrick đang tìm kiếm

Nếu nhìn vào cách Michael Carrick xây dựng MU trong nửa cuối mùa giải vừa qua, có thể hiểu vì sao Ederson được lựa chọn.

Đội bóng của Carrick chơi với cường độ cao hơn, chuyển trạng thái nhanh hơn và đòi hỏi các tiền vệ phải hoạt động liên tục ở cả hai đầu sân. Đó chính xác là những gì Ederson làm tốt nhất.

Tiền vệ người Brazil không nổi bật bởi những pha xử lý hoa mỹ. Điểm mạnh của anh nằm ở khả năng bao quát không gian, tranh chấp, thu hồi bóng và đưa đội nhà chuyển từ phòng ngự sang tấn công chỉ trong vài nhịp chạm.

Đó là mẫu tiền vệ box-to-box ngày càng hiếm trong bóng đá hiện đại. Tại Atalanta, Ederson trưởng thành dưới sự dẫn dắt của Gian Piero Gasperini, một trong những HLV có yêu cầu chiến thuật khắt khe nhất châu Âu. Chính môi trường Serie A biến anh từ một tiền vệ thiên về tấn công thành cầu thủ toàn diện hơn.

"Serie A là giải đấu giàu tính chiến thuật. Tôi học được rất nhiều điều ở đây. Bóng đá Italy giúp tôi phát triển toàn diện hơn", Ederson từng chia sẻ.

Mùa giải 2023/24, Ederson là nhân tố quan trọng trong hành trình vô địch Europa League của Atalanta. Ederson chơi nổi bật ở chiến thắng trước Liverpool tại Anfield và tiếp tục góp công lớn khi đại diện Italy đánh bại Bayer Leverkusen trong trận chung kết.

Đó không phải thành tích của một cầu thủ bình thường. Quan trọng hơn, Ederson mang tới điều MU đã thiếu trong nhiều năm: sự cân bằng.

Ederson (trái) không phải cái tên hào nhoáng.

Casemiro từng đem lại điều đó ở giai đoạn đỉnh cao. Tuy nhiên, tuổi tác khiến tiền vệ người Brazil không còn duy trì được cường độ thi đấu như trước. Trong khi đó, Kobbie Mainoo vẫn cần thời gian để hoàn thiện.

MU cần một nguồn năng lượng mới ở khu trung tuyến. Ederson xuất hiện đúng vào thời điểm ấy.

Canh bạc của bản lĩnh

Điều khiến Ederson trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở chuyên môn. Hành trình của anh là câu chuyện về sự bền bỉ.

Khi còn trẻ tại Brazil, Ederson từng gặp khó khăn trong việc kiểm soát áp lực. Anh phải làm việc với chuyên gia tâm lý để vượt qua những giai đoạn khủng hoảng. Sau đó, một chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến sự nghiệp bị đình trệ gần một năm.

Nhiều cầu thủ gục ngã trong hoàn cảnh tương tự. Ederson thì không. "Tôi tin rằng nếu có sức khỏe tinh thần tốt, bạn sẽ trở thành cầu thủ giỏi nhất có thể", tiền vệ người Brazil chia sẻ. Đó không phải câu nói sáo rỗng.

Sau mùa giải đầu tiên tại Atalanta, Ederson bắt đầu chú trọng hơn đến việc chăm sóc tinh thần. Anh xem gia đình là điểm tựa lớn nhất để đối mặt với áp lực của bóng đá đỉnh cao.

"Tôi khỏe mạnh, gia đình luôn ở bên cạnh. Đó là điều quan trọng nhất. Khi về nhà, tôi cố gắng dành thời gian cho vợ và các con vì bóng đá tạo ra áp lực mỗi ngày", anh nói.

MU từng đặt kỳ vọng vào Pogba, nhưng rồi đã thất bại.

Old Trafford là nơi áp lực được nhân lên gấp nhiều lần. Không ít cầu thủ tài năng đã thất bại tại đây vì không thể chịu đựng sức ép từ truyền thông và người hâm mộ. Khoác áo MU luôn khác với bất kỳ CLB nào khác tại Anh.

Có lẽ vì thế mà những người từng làm việc với Ederson luôn nhắc đến yếu tố tinh thần đầu tiên. Anderson Gongora, HLV đào tạo anh tại Desportivo Brasil, từng nhận xét: "Cậu ấy giống như một chiếc máy bay đang cất cánh. Chúng tôi nhìn thấy điều đó từ rất sớm".

Ederson không đến Manchester United với vị thế của một siêu sao toàn cầu. Anh cũng không phải bản hợp đồng khiến người hâm mộ đổ xô đi mua áo đấu ngay ngày đầu tiên.

Nhưng sau nhiều năm theo đuổi những cái tên hào nhoáng mà thiếu hiệu quả, có lẽ điều MU cần lúc này không phải một ngôi sao để quảng bá hình ảnh.

Họ cần một cầu thủ giúp đội bóng mạnh hơn. Và đó chính là lý do Ederson được chọn.

Trong bóng đá, những thương vụ thành công nhất đôi khi không phải là những bản hợp đồng khiến cả thế giới phải bàn tán. Giá trị thực sự chỉ được chứng minh sau những gì diễn ra trên sân cỏ.

Ederson đang đứng trước cơ hội chứng minh điều đó tại Old Trafford.