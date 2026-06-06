MU sẵn sàng 'phá két' mua Tonali

Manchester United sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để đưa Sandro Tonali về Old Trafford ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Manchester United coi Sandro Tonali là mục tiêu chuyển nhượng tiềm năng

Manchester United chuẩn bị gửi lời đề nghị trị giá từ 70 tới 80 triệu bảng nhằm thuyết phục Newcastle nhả Tonali. Tiền vệ người Italy nhiều khả năng sẽ rời sân St James' Park sau khi đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh không thể giành suất tham dự cúp châu Âu mùa tới.

Sự ra đi của Tonali có thể nối gót Anthony Gordon, người vừa chuyển sang Barcelona với giá 69 triệu bảng, trong bối cảnh Newcastle buộc phải hy sinh các trụ cột để gây quỹ tái thiết đội hình.

Bất chấp việc cả Manchester City và Arsenal đều bày tỏ sự quan tâm với Tonali, "Quỷ đỏ" hiện là ứng cử viên sáng giá do các đối thủ đang ưu tiên những mục tiêu khác. Rào cản lớn nhất trong thương vụ này nằm ở mức phí chuyển nhượng. Trong khi Newcastle kiên quyết yêu cầu con số tối thiểu 100 triệu bảng, đội bóng của Michael Carrick hy vọng có thể đạt được thỏa thuận ở mức 70-80 triệu bảng.

Bên cạnh Tonali, Manchester United cũng theo dõi sát sao một vài cái tên tiềm năng khác như Elliot Anderson, Aurelien Tchouameni hay Adam Wharton. Đội chủ sân Old Trafford cần tái thiết tuyến giữa sau khi nói lời chia tay Casemiro vào cuối mùa giải 2025/26.

Với việc cả hai bên đều cần sớm ổn định lực lượng trước mùa giải mới, một cuộc đàm phán căng thẳng trên bàn giấy dự kiến sẽ sớm diễn ra để quyết định tương lai của tuyển thủ Italy.

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