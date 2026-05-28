MU khởi động thương vụ 'bom tấn' 86 triệu bảng

MU xem tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle là ưu tiên chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng hè này.

MU xem Tonali là mục tiêu hàng đầu. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Italy, ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng dốc toàn lực để thuyết phục Newcastle nhả người trong những tuần tới.

Nguồn tin trên cho biết MU đánh giá Tonali là mảnh ghép lý tưởng để nâng cấp tuyến giữa, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng muốn cải thiện khả năng kiểm soát bóng và tăng chất thép ở khu trung tuyến. Cầu thủ người Italy được xem là mẫu tiền vệ toàn diện khi sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ cùng nhãn quan chiến thuật ấn tượng.

Mức giá dành cho Tonali hiện rơi vào khoảng 86 triệu bảng, con số đủ để biến anh thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB. Dù vậy, Newcastle được cho là không muốn chia tay tiền vệ 26 tuổi, người đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội bóng mùa vừa qua.

“Quỷ đỏ” không có ý định dừng lại sau thương vụ Ederson từ Atalanta. Các cuộc đàm phán dành cho tiền vệ người Brazil được cho là đã tiến rất gần tới thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU vẫn muốn bổ sung thêm một ngôi sao đẳng cấp khác để hoàn thiện đội hình trước mùa giải mới.

Ngoài MU, Juventus cũng theo sát tình hình của Tonali. Dù vậy, đội bóng thành Manchester được cho là đang chiếm ưu thế khi sẵn sàng đưa ra lời đề nghị quyết đoán và hậu hĩnh hơn. Thậm chí, một số nguồn tin tiết lộ các cuộc trao đổi sơ bộ về điều khoản cá nhân đã được tiến hành, cho thấy MU thực sự nghiêm túc trong tham vọng đưa ngôi sao người Italy cập bến Old Trafford.

