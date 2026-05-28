Người hùng World Cup giúp TP.HCM lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia

Sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh – người từng cùng tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023 đã giúp TP.HCM đánh bại Hà Nội I ở trận chung kết để lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia nữ 2026.

Tối 27/5 trên sân Thái Nguyên, đã diễn ra trận chung kết Cúp Quốc gia nữ 2026 giữa TP.HCM và Hà Nội I. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân, các cơ hội rõ ràng gần như không xuất hiện và hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, Hà Nội I chủ động tăng tốc, đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm lợi thế. Những pha hãm thành liên tiếp được tạo ra khiến hàng thủ TP.HCM chịu sức ép lớn.

Dù vậy, sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh cùng kinh nghiệm của các hậu vệ đã giúp đội bóng phía Nam đứng vững. Trong một ngày thi đấu tập trung, Kim Thanh nhiều lần ra vào hợp lý, hóa giải các tình huống nguy hiểm để giữ sạch lưới sau 90 phút.

Bất phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức, hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cân não. Trên chấm 11m, Hà Nội I sớm gặp bất lợi khi Hoàng Thị Loan thực hiện không thành công lượt sút đầu tiên.

Áp lực đè nặng khiến Nguyễn Thị Hằng và Ngân Thị Vạn Sự cũng lần lượt sút hỏng, trong khi TP.HCM tận dụng tốt các cơ hội của mình. Dù thủ môn Vân Liên có một pha cản phá, nhưng điều đó là không đủ để giúp Hà Nội I xoay chuyển tình thế. Chung cuộc, TP.HCM giành chiến thắng 3-0 trên loạt luân lưu, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Đây là lần thứ 5 thầy trò HLV Đoàn Kim Chi đăng quang tại sân chơi này, sau các năm 2020, 2021, 2022 và 2025, tiếp tục khẳng định vị thế số một của bóng đá nữ TP.HCM.

Trước đó, ở trận tranh hạng Ba diễn ra lúc 16h, Thái Nguyên T&T chạm trán Phong Phú Hà Nam trong cuộc đối đầu đầy quyết liệt. Dù được đánh giá cao hơn, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu năng lượng của dàn cầu thủ trẻ bên phía đối thủ. Hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng khi các học trò của HLV Văn Thanh tỏ ra bế tắc trong khâu dứt điểm.

Bước ngoặt đến ở đầu hiệp 2 khi Bích Thùy được tung vào sân. Sự xuất hiện của đương kim Quả bóng vàng nữ Việt Nam nhanh chóng tạo khác biệt với đường chuyền thuận lợi để Minh Chuyên ghi bàn. Đây cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu, giúp Thái Nguyên T&T giành chiến thắng 1-0 và khép lại giải đấu với tấm huy chương đồng.