HLV Park Hang-seo tái xuất, dẫn dắt đội Hạng nhất Thái Lan

Sau quãng thời gian dài vắng bóng trên băng ghế huấn luyện, ông Park Hang-seo chính thức trở lại với vai trò HLV trưởng CLB Kanchanaburi, đội bóng thi đấu ở Thai League 2 mùa tới.

Chia sẻ về quyết định tái xuất, ông Park nhấn mạnh mong muốn tự kiểm chứng bản thân trong bối cảnh mới: “Tôi muốn tự chứng minh rằng thời gian không thể trở thành rào cản của thử thách”.

CLB Kanchanaburi và công ty đại diện DJ Management của ông Park cùng thông báo về thành phần ban huấn luyện mùa mới vào chiều 25/5.

Thông báo từ công ty đại diện DJ Management có đoạn: "Sau khi khép lại một trong những chương vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Park từng đưa ra một lời hứa vào năm 2023: Ông sẽ không nhận lời huấn luyện ở Việt Nam hay Hàn Quốc nữa. Đó là cách ông mở đường cho những thế hệ HLV kế tiếp, đồng thời là thể hiện sự tôn trọng với thành tựu ông đã có cùng Việt Nam.

Bởi thế khi trở lại với thảm cỏ quen thuộc, ông Park đã chọn một hướng đi mới, một con đường mà không nhiều HLV Hàn Quốc từng chinh phục thành công trong quá khứ".

HLV Park Hang-seo được đánh giá là một trong những chiến lược gia thành công nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Dưới thời ông, bóng đá Việt Nam đạt hàng loạt cột mốc đáng nhớ như vô địch AFF Cup 2018, Á quân U23 châu Á 2018, vào bán kết ASIAD 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và giành 2 HCV SEA Games liên tiếp. Đặc biệt, ông còn giúp tuyển Việt Nam lần đầu góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện tại, Thái Lan trở thành lựa chọn phù hợp với tham vọng chinh phục thử thách mới của chiến lược gia này. Bóng đá xứ Chùa vàng từ lâu được xem là môi trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng các HLV Hàn Quốc chưa tạo được dấu ấn bền vững. CLB Kanchanaburi cũng đặt nhiều kỳ vọng vào sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo. Dù vừa xuống hạng sau mùa 2025/26, đội bóng này vẫn được đánh giá có tiềm lực tài chính mạnh và chiến lược phát triển rõ ràng. Mục tiêu trước mắt là giành quyền thăng hạng ngay trong mùa giải tiếp theo, trước khi hướng tới việc cạnh tranh nhóm đầu Thai League trong vòng 5 năm.

Xa hơn, CLB Kanchanaburi đặt tham vọng cạnh tranh với những thế lực như Buriram United, giành vé dự AFC Champions League và nâng tầm vị thế ở đấu trường châu lục. Để phục vụ kế hoạch này, đội bóng đã sớm chuẩn bị lực lượng, với khoảng 70% đội hình được hoàn thiện dưới sự dẫn dắt tạm quyền của cựu tuyển thủ Hàn Quốc Lee Jung-soo.

Sau khi nhậm chức, HLV Park dự kiến sẽ mang đến nhiều thay đổi về chuyên môn và vận hành. Các mô hình hiện đại của bóng đá Hàn Quốc như quản lý dinh dưỡng, nâng cao thể lực, phân tích dữ liệu và video sẽ được áp dụng nhằm cải thiện chất lượng đội bóng. CLB Kanchanaburi còn kỳ vọng sự hiện diện của HLV Park Hang-seo sẽ góp phần quảng bá hình ảnh địa phương tới người hâm mộ khu vực. Thành phố du lịch Kanchanaburi được xem là điểm đến giàu tiềm năng trong việc kết hợp thể thao và truyền thông.

Trước khi chính thức đảm nhận công việc tại Thái Lan, HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục làm cố vấn cho CLB Bắc Ninh đến hết mùa giải 2025/26. Bên cạnh đó, ông cũng tham gia với tư cách trưởng đoàn tuyển Hàn Quốc trong chiến dịch World Cup từ nay tới cuối tháng 7. Ông nhiều khả năng sẽ chính thức tiếp quản công việc ở Kanchanaburi ngay sau đó. Mùa giải Thai League 2 dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 8 tới.