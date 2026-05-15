Sự xuất hiện của Park Hang-seo tại Pleiku khiến trận chung kết Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026 giữa U14 Hà Nội và U14 SLNA thêm sức hút và gợi nhiều kỳ vọng về tương lai

HLV Park Hang-seo trở lại Pleiku xem chung kết U14.

Sáng 15/5, sân Pleiku Arena trở thành tâm điểm của bóng đá trẻ Việt Nam khi hai lò đào tạo giàu truyền thống là Hà Nội FC và Sông Lam Nghệ An chạm trán ở chung kết Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026.

Không chỉ hấp dẫn bởi chuyên môn, trận đấu còn nhận được sự chú ý đặc biệt khi cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Park Hang-seo xuất hiện trên khán đài để theo dõi và cổ vũ các cầu thủ trẻ.

Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, ông Park hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc. Dù vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn dành sự quan tâm lớn cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt ở công tác đào tạo trẻ.

Sự có mặt của ông tại Pleiku vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một buổi dự khán thông thường.

Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai năm nay quy tụ nhiều đội bóng trẻ tới từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Lào và Thái Lan. Giải đấu không chỉ tạo ra sân chơi cọ xát cho các cầu thủ trẻ mà còn mang tới bầu không khí bóng đá đúng nghĩa tại phố núi.

Điểm đáng chú ý là mọi đội bóng đều được thi đấu xuyên suốt thông qua các trận phân hạng, thay vì dừng bước ngay sau vòng bảng. Điều đó giúp cầu thủ trẻ có thêm cơ hội va chạm và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường quốc tế.

U14 Hà Nội giành vé vào chung kết sau chiến thắng trên chấm luân lưu trước U14 AMD Malaysia. Trong khi đó, U14 SLNA cũng vượt qua U14 PVF sau loạt sút 11 m đầy căng thẳng.

Đó đều là những chiến thắng phản ánh bản lĩnh của hai lò đào tạo giàu truyền thống nhất bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm qua.

Trên sân nhà của bầu Đoàn Nguyên Đức, Festival U14 Gia Lai dần trở thành ngày hội đúng nghĩa của bóng đá trẻ. Sau sự xuất hiện của HLV Kim Sang-sik ở lễ khai mạc, việc Park Hang-seo tiếp tục có mặt tại trận chung kết càng khiến giải đấu nhận thêm sự chú ý.

Quan trọng hơn, điều đó cho thấy bóng đá trẻ Việt Nam đang ngày càng nhận được sự quan tâm lớn hơn từ những người làm chuyên môn. Và với một nền bóng đá đang hướng tới World Cup trong tương lai, đó có lẽ là tín hiệu đáng mừng nhất.