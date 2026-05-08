Tiền đạo tuyển Anh chấn thương ghê rợn

Ollie Watkins khiến sân Villa Park thót tim khi dính chấn thương đầu nghiêm trọng nhưng vẫn tiếp tục thi đấu ở bán kết lượt về Europa League.

Tiền đạo người Anh trở thành tâm điểm khi Aston Villa thắng Nottingham Forest 4-0 (tổng tỷ số 4-1) ở bán kết lượt về Europa League rạng sáng 8/5. Phút 26, Watkins va chạm cực mạnh với trung vệ Morato trong một tình huống tranh chấp bóng bổng từ quả phạt góc.

Cú đấu đầu khiến cả hai nằm sân đau đớn. Máu nhanh chóng chảy khắp vùng mặt Watkins, trong khi đội ngũ y tế của Aston Villa phải lao vào sân khẩn cấp. Các nhân viên y tế thậm chí chuẩn bị sẵn cáng vì lo ngại chân sút tuyển Anh không thể tiếp tục thi đấu.

Theo truyền thông Anh, Watkins ban đầu đáng ra phải trải qua quy trình kiểm tra chấn động não. Tuy nhiên, các bác sĩ Aston Villa tập trung xử lý vết rách lớn phía trên mắt của tiền đạo này.

Chỉ ít phút sau, Watkins xuất hiện trở lại với chiếc băng trắng quấn quanh đầu. Dù phần trán sưng to thấy rõ, tiền đạo 30 tuổi vẫn tiếp tục thi đấu trong sự cổ vũ lớn từ khán đài Villa Park.

Mặt Watkins bê bết máu.

Tinh thần chiến đấu của Watkins nhanh chóng được đền đáp. Phút 35, anh ghi bàn mở tỷ số cho Aston Villa sau pha kiến tạo của Emiliano Buendia, đưa tổng tỷ số hai lượt trận trở lại thế cân bằng 1-1. Ngay sau khi lập công, Watkins dùng tay chỉ lên phần đầu đang băng bó trong màn ăn mừng đầy cảm xúc.

Chấn thương của Watkins xuất hiện chỉ vài ngày sau vụ va chạm nghiêm trọng của Morgan Gibbs-White bên phía Nottingham Forest. Tiền vệ người Anh trước đó phải rời sân bằng cáng trong trận gặp Chelsea và hiện phải đeo mặt nạ bảo hộ riêng khi thi đấu.

Trong bối cảnh cả Watkins và Gibbs-White đang chuẩn bị cùng tuyển Anh góp mặt ở World Cup 2026, những chấn thương vùng đầu họ vừa gặp phải gây lo lắng đáng kể cho các CĐV xứ sương mù.

