Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiền đạo tuyển Anh chấn thương ghê rợn

  • Thứ sáu, 8/5/2026 09:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ollie Watkins khiến sân Villa Park thót tim khi dính chấn thương đầu nghiêm trọng nhưng vẫn tiếp tục thi đấu ở bán kết lượt về Europa League.

Tiền đạo người Anh trở thành tâm điểm khi Aston Villa thắng Nottingham Forest 4-0 (tổng tỷ số 4-1) ở bán kết lượt về Europa League rạng sáng 8/5. Phút 26, Watkins va chạm cực mạnh với trung vệ Morato trong một tình huống tranh chấp bóng bổng từ quả phạt góc.

Cú đấu đầu khiến cả hai nằm sân đau đớn. Máu nhanh chóng chảy khắp vùng mặt Watkins, trong khi đội ngũ y tế của Aston Villa phải lao vào sân khẩn cấp. Các nhân viên y tế thậm chí chuẩn bị sẵn cáng vì lo ngại chân sút tuyển Anh không thể tiếp tục thi đấu.

Theo truyền thông Anh, Watkins ban đầu đáng ra phải trải qua quy trình kiểm tra chấn động não. Tuy nhiên, các bác sĩ Aston Villa tập trung xử lý vết rách lớn phía trên mắt của tiền đạo này.

Chỉ ít phút sau, Watkins xuất hiện trở lại với chiếc băng trắng quấn quanh đầu. Dù phần trán sưng to thấy rõ, tiền đạo 30 tuổi vẫn tiếp tục thi đấu trong sự cổ vũ lớn từ khán đài Villa Park.

Watkins anh 1

Mặt Watkins bê bết máu.

Tinh thần chiến đấu của Watkins nhanh chóng được đền đáp. Phút 35, anh ghi bàn mở tỷ số cho Aston Villa sau pha kiến tạo của Emiliano Buendia, đưa tổng tỷ số hai lượt trận trở lại thế cân bằng 1-1. Ngay sau khi lập công, Watkins dùng tay chỉ lên phần đầu đang băng bó trong màn ăn mừng đầy cảm xúc.

Chấn thương của Watkins xuất hiện chỉ vài ngày sau vụ va chạm nghiêm trọng của Morgan Gibbs-White bên phía Nottingham Forest. Tiền vệ người Anh trước đó phải rời sân bằng cáng trong trận gặp Chelsea và hiện phải đeo mặt nạ bảo hộ riêng khi thi đấu.

Trong bối cảnh cả Watkins và Gibbs-White đang chuẩn bị cùng tuyển Anh góp mặt ở World Cup 2026, những chấn thương vùng đầu họ vừa gặp phải gây lo lắng đáng kể cho các CĐV xứ sương mù.

Aston Villa vào chung kết cúp châu Âu sau 44 năm

Rạng sáng 8/5, Aston Villa nhấn chìm Nottingham Forest 4-0 ở bán kết lượt về để giành vé vào chung kết Europa League với tổng tỷ số 4-1.

6 giờ trước

Cận cảnh va chạm kinh hoàng của Sanchez và Gibbs-White

Morgan Gibbs-White và thủ thành Robert Sanchez phải rời sân với vết rách sâu ở mặt sau pha đụng đầu, trong ngày Nottingham Forest giành chiến thắng 3-1 trước Chelsea ở vòng 35 Premier League.

05:33 5/5/2026

Aston Villa vào chung kết cúp châu Âu sau 44 năm

Rạng sáng 8/5, Aston Villa nhấn chìm Nottingham Forest 4-0 ở bán kết lượt về để giành vé vào chung kết Europa League với tổng tỷ số 4-1.

6 giờ trước

Highlights Chelsea 1-3 Nottingham Forest Tối 4/5, Chelsea thất thủ trên sân nhà trước Nottingham Forest ở vòng 35 Premier League, qua đó chính thức không còn cơ hội dự Champions League mùa sau.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Watkins Ollie Watkins Aston Villa Morgan Gibbs-White Nottingham Forest chấn thương

    Đọc tiếp

    Con hon loan tai Real Madrid xuat phat tu Perez hinh anh

    Cơn hỗn loạn tại Real Madrid xuất phát từ Perez

    2 giờ trước 10:00 8/5/2026

    0

    Real Madrid đang rơi vào tình cảnh hỗn loạn lớn nhất trong nhiều năm qua từ bên trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Các cầu thủ chịu trách nhiệm nhưng cần truy trách nhiệm cao hơn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý