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Thể thao World Cup 2026

Tình mới quyến rũ của tuyển thủ Hà Lan

  • Thứ ba, 2/6/2026 19:15 (GMT+7)
  • 19:15 2/6/2026

Trước World Cup 2026, hậu vệ Micky van de Ven gây chú ý khi công khai mối quan hệ với người mẫu Ella Buffin.

Ella là bạn gái mới của van de Ven.

Ngôi sao của Tottenham và Ella Buffin công khai mối quan hệ sau kỳ nghỉ lãng mạn tại Marbella, Tây Ban Nha. Cặp đôi cùng nhau dùng bữa tối trong không gian riêng tư trước khi Van de Ven hội quân cùng tuyển Hà Lan chuẩn bị cho World Cup 2026.

Theo truyền thông Anh, cả hai dành nhiều giờ trò chuyện, cười đùa và thể hiện những cử chỉ tình cảm trong suốt kỳ nghỉ. Trên mạng xã hội, Ella cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc tại khu nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển, từ hồ bơi, bữa sáng cho đến những buổi ngắm hoàng hôn.

Ella năm nay 24 tuổi, là gương mặt có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội với gần một triệu người theo dõi trên các nền tảng. Người đẹp từng hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang và thể thao lớn, đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong các chuyến du lịch khắp thế giới.

Mối quan hệ với Van de Ven được cho là bắt đầu không lâu sau khi trung vệ người Hà Lan chia tay bạn gái cũ. Sự xuất hiện của Ella trùng với giai đoạn cầu thủ 25 tuổi lấy lại phong độ sau mùa giải nhiều biến động cùng Tottenham.

Đáng chú ý, Ella không xa lạ với các môn thể thao. Người mẫu sinh ra tại Derbyshire từng theo học thời trang tại Đại học Manchester Metropolitan, yêu thích quần vợt, điền kinh và thường xuyên xuất hiện tại các giải đấu lớn như Wimbledon hay Australian Open.

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Minh Nghi

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