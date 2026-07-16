Bàn thắng của Argentina lẽ ra phải bị hủy bỏ?

Pha kiến tạo quyết định của Lionel Messi cho Lautaro Martinez gây tranh cãi dữ dội khi nhiều người cho rằng siêu sao Argentina phạm lỗi với Djed Spence, nhưng VAR không can thiệp.

Pha bóng gây tranh cãi của Messi.

Ở tình huống dẫn đến bàn thắng, Messi khống chế bóng trong vùng cấm trước khi chuyền để Lautaro Martinez đánh đầu tung lưới Jordan Pickford. Tuy nhiên, đoạn quay chậm cho thấy đội trưởng Argentina dường như giẫm lên chân hậu vệ Spence trong quá trình xử lý bóng.

Chi tiết đó nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít cổ động viên Anh cho rằng trọng tài Ismail Elfath và tổ VAR bỏ qua một lỗi phạm rõ ràng.

Một người hâm mộ bình luận: "Tôi đã nghĩ Argentina thắng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng sau tình huống Messi giẫm lên Spence, tôi bắt đầu nghi ngờ". Một ý kiến khác đặt câu hỏi: "VAR dùng để làm gì nếu những tình huống như thế này cũng không được xem lại?".

Nhiều CĐV còn so sánh với trận Argentina gặp Ai Cập trước đó. Khi ấy, bàn thắng của Ai Cập bị hủy sau khi VAR xác định có tình huống giẫm chân từ khá xa khung thành.

Trong khi đó, pha va chạm của Messi lại diễn ra ngay trong khu vực dẫn tới bàn thắng nhưng không được xem xét kỹ, khiến nhiều người cho rằng có sự thiếu nhất quán trong cách áp dụng VAR.

Sau trận thắng tuyển Anh, Messi đáp trả những nghi ngờ về việc Argentina được ưu ái: "Điều này chứng minh những gì chúng tôi đạt được không phải do may mắn và không ai ban tặng điều gì cả. Hai lần liên tiếp vào chung kết World Cup là thành quả của cả tập thể. Chúng tôi vẫn đang chứng minh mình là đội bóng mạnh nhất, bất kể người khác nói gì".

Bất chấp những tranh cãi chưa có hồi kết, Argentina thắng 2-1 và sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 20/7.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.