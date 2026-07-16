Messi đối đầu di sản của chính mình

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha không chỉ là cuộc chiến tranh cúp vàng. Đó là cuộc chiến của "thân Messi" với "hồn Messi".

Messi là thủ lĩnh của Argentina. Ảnh: Reuters

Khi Argentina bước vào trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha, tâm điểm không chỉ là cuộc đua tới ngôi vô địch mà còn là câu chuyện đặc biệt mang tên Lionel Messi.

Messi đối đầu quê hương thứ hai

Sinh ra tại Rosario (Argentina), nhưng Messi trưởng thành về bóng đá ở Tây Ban Nha. Gia nhập lò đào tạo La Masia năm 13 tuổi, anh được Barcelona điều trị chứng thiếu hormone tăng trưởng, được đào tạo và phát triển thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Có thể nói, nếu Argentina trao cho Messi tài năng thiên bẩm thì Tây Ban Nha biến tài năng ấy thành huyền thoại. Vì thế, trận chung kết trên sân MetLife sẽ là lần hiếm hoi Messi đối đầu với "quê hương thứ hai" của mình.

Không ít tuyển thủ Argentina hiện nay thi đấu tại La Liga, nhưng Messi vẫn là cầu nối rõ nét nhất giữa hai nền bóng đá. Anh khoác lên mình màu áo "Albiceleste", nhưng cách chơi bóng, tư duy chiến thuật và khả năng kiểm soát không gian đều được tôi luyện trong môi trường bóng đá Tây Ban Nha.

Điều thú vị là ảnh hưởng ấy không chỉ diễn ra theo một chiều. Nếu Messi được bóng đá Tây Ban Nha tạo nên, thì chính bóng đá Tây Ban Nha hiện đại cũng chịu tác động rất lớn từ Messi.

Dưới thời Pep Guardiola tại Barcelona, lối chơi tiki-taka được nâng lên tầm nghệ thuật. Dù nhiều người cho rằng Guardiola là cha đẻ của hệ thống ấy, nhưng trên thực tế, toàn bộ cấu trúc chiến thuật của Barcelona giai đoạn 2008-2012 đều được xây dựng để phát huy tối đa khả năng của Messi. Mọi đường chuyền, mọi pha di chuyển và cách kiểm soát bóng đều hướng tới việc đưa số 10 vào vị trí tạo khác biệt.

Thành công vang dội của Barcelona nhanh chóng lan sang đội tuyển Tây Ban Nha. "Xương sống" của đội tuyển vô địch World Cup 2010 gồm Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Gerald Pique, Carles Puyol hay Pedro đều là những cầu thủ Barcelona đã quá quen với hệ thống xoay quanh Messi.

Thật trùng hợp, trận đấu đầu tiên của Tây Ban Nha sau khi lên ngôi vô địch thế giới lại là thất bại 1-4 trước Argentina vào tháng 9/2010. Khi ấy, Messi mới 23 tuổi, ghi một bàn thắng và liên tục dùng tốc độ, kỹ thuật để xuyên phá hệ thống tiki-taka vốn đang ở đỉnh cao. Đó cũng là lần gần nhất Messi chạm trán Tây Ban Nha.

Yamal đang muốn thoát khỏi bóng Messi. Ảnh: Reuters.

"Thân Messi" gặp "hồn Messi"

16 năm sau, Messi lại gặp Tây Ban Nha trong một hoàn cảnh rất khác. Argentina vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào đội trưởng 39 tuổi. Dù không còn bùng nổ như thời đỉnh cao, Messi vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất đưa "Albiceleste" tiến vào trận chung kết.

Từ Cape Verde, Ai Cập, Thụy Sĩ cho đến Anh, Argentina đều nhiều lần vượt qua thời điểm khó khăn nhờ khoảnh khắc thiên tài của số 10, dù trực tiếp ghi bàn, kiến tạo hay tạo ảnh hưởng lên lối chơi. Scaloni vẫn vận hành Argentina với Messi là trung tâm của mọi ý tưởng tấn công.

Trong khi đó, Tây Ban Nha lại đại diện cho một triết lý khác. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente không sở hữu một thiên tài có sức ảnh hưởng như Messi, kể cả Lamine Yamal, nhưng họ xây dựng được một tập thể vận hành gần như hoàn hảo.

Từ đầu World Cup 2026, "La Roja" tiến một mạch vào chung kết với phong độ thuyết phục, chỉ để thủng lưới đúng một bàn. Đáng chú ý, có tới 8 cầu thủ Tây Ban Nha hiện nay đang chơi cho Barcelona. Họ không chơi cho Messi như thế hệ Xavi hay Iniesta, nhưng lại hiểu rất rõ cách vận hành của hệ thống từng được tạo ra để phục vụ siêu sao người Argentina.

Nếu Barcelona thời Guardiola là cỗ máy được xây dựng để Messi tỏa sáng, thì Tây Ban Nha năm 2026 giống như phiên bản hoàn thiện của cỗ máy ấy nhưng không còn cần một Messi trong đội hình. Đó chính là điều khiến trận chung kết trở nên đặc biệt.

Một bên là Argentina vẫn dựa vào thiên tài duy nhất để tạo khác biệt trong những thời điểm quyết định. Bên kia là Tây Ban Nha với sức mạnh tập thể, nơi mọi vị trí đều hiểu và thực hiện nhuần nhuyễn triết lý bóng đá từng được phát triển xung quanh Messi.

Có thể nói, trận chung kết World Cup 2026 sẽ là cuộc đối đầu giữa "thân Messi" và "hồn Messi". Chỉ khác là tấm thân Messi đã 39 tuổi còn các chàng trai Tây Ban Nha mang tâm hồn tươi trẻ mà thôi.