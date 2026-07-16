Messi lên tiếng sau màn ngược dòng trước tuyển Anh

Lionel Messi khẳng định chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 mang ý nghĩa vượt xa một trận bóng đá.

Đội trưởng Argentina khẳng định chiến thắng trước tuyển Anh mang ý nghĩa đặc biệt với người dân quê nhà.

Sau màn ngược dòng đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, Lionel Messi thừa nhận cuộc đối đầu với tuyển Anh luôn mang một ý nghĩa đặc biệt trong lòng người Argentina.

“Ngay từ lúc bước ra sân và cất cao quốc ca, chúng tôi đã cảm nhận được bầu không khí rất khác. Đây không phải một chiến thắng bình thường. Người dân Argentina muốn điều đó và chúng tôi cũng vậy”, đội trưởng 39 tuổi chia sẻ với TyC Sports.

Argentina bị Anthony Gordon chọc thủng lưới trước, nhưng Messi cho biết toàn đội chưa bao giờ nghĩ đến thất bại. Thay vì nóng vội, các học trò của HLV Lionel Scaloni vẫn giữ nhịp chơi, kiên trì gây sức ép và chờ thời cơ để lật ngược tình thế.

“Trận đấu rất khó khăn, nhưng chúng tôi không ngừng tin tưởng. Ngay cả khi bị dẫn bàn, cả đội vẫn cố gắng chơi thứ bóng đá của mình, buộc họ phải lùi sâu và cuối cùng đã xoay chuyển được cục diện”, Messi nói.

Chính đội trưởng Argentina là người kiến tạo cả hai bàn thắng cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez, giúp "Albiceleste" hoàn tất màn ngược dòng trong những phút cuối để giành vé vào chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Theo Messi, thành tích ấy không đến từ may mắn mà là phần thưởng dành cho một tập thể luôn biết vượt qua nghịch cảnh.

“Đội bóng này không làm tôi bất ngờ. Tôi biết chúng tôi có thể làm được gì. Khi cả tập thể sát cánh bên nhau, mỗi người đều tiếp thêm sức mạnh cho người bên cạnh. Đó là lý do chúng tôi luôn tìm được cách vượt qua những thời điểm khó khăn nhất”, anh chia sẻ.

Messi cũng thẳng thắn nói về sức nặng của trận bán kết với tuyển Anh.

“Đây là trận đấu đặc biệt và chúng tôi không được phép thua. Chúng tôi tin mình chơi tốt hơn họ, nhưng những trận đấu như thế này luôn có nhiều yếu tố ngoài chuyên môn. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng”, siêu sao sinh năm 1987 nhấn mạnh.

Đội trưởng Argentina đồng thời đáp trả những hoài nghi từng xuất hiện trước giải đấu. “Nếu hôm nay chúng tôi thất bại, chắc chắn sẽ có người bước ra nói những điều nhảm nhí. May là chúng tôi không cho họ cơ hội đó”, Messi nói.

Khép lại buổi phỏng vấn, chủ nhân tám Quả bóng Vàng khẳng định Argentina xứng đáng với vị thế hiện tại.

“Chúng tôi là đội bóng hay nhất trong bốn năm qua. Hai lần liên tiếp vào chung kết World Cup cho thấy thành công này không hề ngẫu nhiên. Không ai trao cho chúng tôi điều gì, tất cả đều do đội bóng tự giành lấy”, Messi tuyên bố trước khi hướng sự tập trung vào trận chung kết với Tây Ban Nha.