Người Anh xác nhận vị thế 'GOAT' của Messi

Nhiều cựu danh thủ bóng đá Anh ca ngợi màn trình diễn của Lionel Messi ở trận bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7.

Messi rực sáng trước tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Trong khoảng 15 phút cuối trận đấu giữa Anh và Argentina trên sân Atlanta (Mỹ), Messi trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công với hai đường kiến tạo, giúp Enzo Fernandez và Lautaro Martinez hoàn tất màn lội ngược dòng cho nhà đương kim vô địch.

Bình luận trên BBC, cựu thủ môn Joe Hart cho rằng bước ngoặt của trận đấu đến từ việc tuyển Anh chủ động lùi sâu đội hình sau khi có bàn dẫn trước. Theo Hart, điều này vô tình tạo thêm không gian để Messi phát huy đẳng cấp.

"Các cầu thủ Anh quay trở lại lối chơi từng áp dụng trước Mexico và Na Uy, đó là lùi sâu bảo vệ thành quả. Điều đó giải phóng Messi. Cậu ấy chính là ngôi sao tuyệt đối trong 15 phút cuối trận. Argentina liên tục tạo ra nguy hiểm và sau bàn gỡ hòa, kết cục gần như đã được định đoạt", Hart nhận xét.

Messi có 2 kiến tạo trước tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, cựu hậu vệ Micah Richards không ngần ngại gọi Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Theo cựu tuyển thủ Anh, Argentina luôn sở hữu lợi thế đặc biệt khi có một thiên tài biết cách tạo ra khác biệt ở những thời khắc quyết định.

"Họ có Messi. Họ có 'GOAT', cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời. Có thời điểm chúng ta nghĩ Bellingham hay Kane sẽ tạo nên khác biệt, nhưng đó là lý do Messi là nhà vua. Cậu ấy có thể đi bộ phần lớn thời gian, nhưng chỉ cần bóng đến chân, thiên tài của Messi sẽ lên tiếng. Nếu bạn cho cậu ấy thời gian và khoảng trống, cậu ấy sẽ trừng phạt bạn", Richards khẳng định.

Tính từ đầu giải, Messi là một trong số rất ít cầu thủ đóng góp trực tiếp vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) ở mọi trận đấu. M10 cùng các đồng đội sẽ bước vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp vào ngày 20/7.

Khoảnh khắc gây sốt của Messi sau chiến thắng trước Anh Đoạn video ghi lại màn ăn mừng của Lionel Messi sau chiến thắng ở bán kết World Cup 2026 sáng 16/7 thu hút 3 triệu lượt xem trên X chỉ sau 15 phút đăng tải.