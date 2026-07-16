Báo Bồ Đào Nha ngả mũ trước màn ngược dòng của Argentina

Truyền thông quốc tế đồng loạt ca ngợi Argentina sau khi nhà đương kim vô địch lội ngược dòng đánh bại Anh 2-1 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Messi và đồng đội ăn mừng màn ngược dòng trước tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 16/7, Argentina vượt qua Anh với tỷ số 2-1 trong trận bán kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng đầy cảm xúc. Chiến thắng nghẹt thở của thầy trò HLV Lionel Scaloni nhận được sự tán thưởng từ hàng loạt tờ báo lớn tại châu Âu.

Đáng chú ý nhất là A Bola của Bồ Đào Nha. Tờ báo này dành những lời ca ngợi đặc biệt cho màn trình diễn của Argentina với dòng tít giàu cảm xúc: "Đây không phải bóng đá, mà là một thứ hoàn toàn khác! Tuyệt vời!".

Tờ A Bola của Bồ Đào Nha ca ngợi chiến thắng ngược dòng của tuyển Argentina.

Cách diễn đạt cho thấy A Bola xem cuộc lội ngược dòng của đại diện Nam Mỹ là một trận cầu vượt ra ngoài khuôn khổ chuyên môn thông thường, nơi bản lĩnh và tinh thần chiến đấu tạo nên khác biệt.

Trong khi đó, O Jogo, một nhật báo thể thao khác của Bồ Đào Nha, tập trung vào hành trình trở lại mạnh mẽ của Argentina. Tờ báo nhấn mạnh màn ngược dòng trước tuyển Anh là bước ngoặt giúp đội bóng của Scaloni giành quyền góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Tại Tây Ban Nha, SPORT đánh giá Argentina tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Anh và xác nhận đội bóng xứ tango sẽ trở thành đối thủ của tuyển Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026. Cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu được kỳ vọng sẽ là màn tranh tài đỉnh cao của giải đấu.

Trong khi đó, Marca cũng dành sự quan tâm lớn cho chiến thắng của Argentina. Nhật báo có trụ sở tại Madrid mô tả đây là màn trở lại đầy ấn tượng của đội đương kim vô địch, đồng thời nhấn mạnh bản lĩnh của Lionel Messi cùng các đồng đội trong thời điểm khó khăn.

Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026, hứa hẹn tạo nên cuộc so tài giữa hai đội bóng được đánh giá có phong độ ổn định và thuyết phục nhất giải.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.