Martinez không ngừng khóc khi đưa Argentina vào chung kết World Cup

Lautaro Martinez bật khóc sau khi ghi bàn quyết định giúp Argentina thắng ngược Anh 2-1, qua đó giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Martinez không thể kìm nén xúc động khi ghi bàn quyết định đưa Argentina vào chung kết. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 16/7, Argentina lội ngược dòng đánh bại Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 để lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận tranh ngôi vô địch. Sau tiếng còi mãn cuộc, Lautaro Martinez không giấu được cảm xúc khi trở thành người hùng với pha lập công quyết định.

"Lần đầu tiên cha mua cho tôi một đôi giày bóng đá, tôi đã mơ mình sẽ ghi bàn thắng như thế này", tiền đạo của Inter Milan nghẹn ngào chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với TyC Sports.

Chân sút sinh năm 1997 cho biết bàn thắng này không chỉ là khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp mà còn là món quà dành cho gia đình, đặc biệt là mẹ anh. Lautaro kể rằng kể từ ngày anh rời Racing để theo đuổi sự nghiệp, mẹ vẫn giữ thói quen dọn giường cho con trai mỗi ngày. Với anh, tình cảm ấy còn quý giá hơn cả một bàn thắng hay tấm vé vào chung kết.

Tiền đạo Argentina cũng thừa nhận World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt sau kỳ World Cup 2022, nơi anh cùng đồng đội vô địch nhưng bản thân không ghi được bàn nào. Trước trận bán kết, Lautaro đã nói với Alexis Mac Allister và Facundo Medina rằng mình sẽ lập công để giúp đội nhà giành chiến thắng.

Ngoài bàn thắng vào lưới Anh, Lautaro trước đó còn ghi bàn ấn định tỷ số 3-1 trước Thụy Sĩ ở tứ kết và có một pha lập công từ chấm phạt đền trước Jordan tại vòng bảng.

Đánh giá về màn trình diễn của toàn đội, Lautaro cho rằng Argentina tiếp tục chứng minh bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn nhất. Theo anh, tuyển Anh tạo sức ép mạnh trong khoảng một giờ đầu nhưng dần xuống sức, tạo điều kiện để Argentina kiểm soát bóng và lật ngược thế trận.

Chiến thắng trước Anh đưa Argentina vào trận chung kết World Cup thứ hai liên tiếp, nơi họ sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu quyết định với Tây Ban Nha ngày 20/7.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.