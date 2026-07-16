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Thể thao World Cup 2026

Phản ứng đầy xúc động của Scaloni sau bàn thắng quyết định

  • Thứ năm, 16/7/2026 05:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chứng kiến màn ngược dòng hạ Anh 2-1, Lionel Scaloni có phản ứng đầy xúc động khi cố kìm nén nước mắt trong ngày Argentina giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Lionel Scaloni cố gắng kìm nước mắt sau bàn thắng của Lautaro Martinez.

Ngay sau khi Lautaro Martinez ghi bàn thắng ấn định tỷ số chung cuộc 2-1 giúp Argentina đánh bại tuyển Anh, huấn luyện viên Scaloni gây bất ngờ với vẻ ngoài cực kỳ điềm tĩnh nhưng cũng đầy tâm trạng.

Thay vì ăn mừng cuồng nhiệt cùng các cộng sự, nhà cầm quân 48 tuổi dường như phải đấu tranh để kìm nén những giọt nước mắt.

Phát biểu sau khi chính thức giành vé đi tiếp, Scaloni thừa nhận: "Đây là niềm vui cho toàn đội và cho người hâm mộ. Các cầu thủ của tôi thực sự là độc nhất vô nhị. Chính tinh thần của họ đã dẫn dắt chúng tôi đến chiến thắng".

Ông nhấn mạnh rằng việc lọt vào trận đấu cuối cùng là một thành tựu ấn tượng, minh chứng cho bản lĩnh của nhà đương kim vô địch bất chấp việc phải chạm trán những đối thủ hàng đầu thế giới.

Trong suốt giải đấu năm nay, Scaloni được ví như người cầm lái trên một "chuyến tàu lượn cảm xúc". Từ việc vượt qua kỷ lục của các bậc tiền bối đến việc đối mặt với áp lực bảo vệ ngôi vương, ông vẫn luôn đề cao tinh thần dân tộc. Nhà cầm quân 48 tuổi nói thêm: "Chúng tôi phải cống hiến tất cả, không giữ lại điều gì cho đến phút cuối cùng'.

Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 20/7 sẽ là màn đối đầu đỉnh cao giữa Argentina và Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu.

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Huy Trưởng

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