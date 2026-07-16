Tuchel đã sai khi gạch tên Maguire?

Quyết định không triệu tập trung vệ Harry Maguire tham dự World Cup 2026 của HLV Thomas Tuchel được nhắc lại sau thất bại của tuyển Anh trước Argentina.

Tuchel lại bị chỉ trích khi bỏ qua Maguire tại World Cup 2026.

Trên sân Atlanta (Mỹ) rạng sáng 16/7, hàng phòng ngự "Tam sư" gặp rất nhiều khó khăn trước những tình huống tạt bóng của đối thủ. Argentina liên tục khai thác các pha bóng bổng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Alexis Mac Allister từng đưa bóng dội cột dọc sau một quả tạt, trước khi Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ, giúp đại diện Nam Mỹ giành quyền vào chung kết. Màn trình diễn của các trung vệ như Marc Guehi, Ezri Konsa, John Stones hay Dan Burn không thực sự thuyết phục người hâm mộ Anh.

Sau trận đấu, nhiều CĐV cho rằng Tuchel mắc sai lầm khi gạch tên Harry Maguire khỏi danh sách tham dự World Cup. Trung vệ của MU từ lâu được đánh giá là một trong những cầu thủ không chiến tốt nhất của tuyển Anh.

Martinez thoải mái đánh đầu tung lưới tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Theo quan điểm này, Maguire hoàn toàn có thể mang đến sự khác biệt trong bối cảnh Argentina liên tục sử dụng những quả tạt để gây sức ép. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng khả năng chỉ huy hàng thủ của cầu thủ 33 tuổi cũng được xem là yếu tố quan trọng mà tuyển Anh đã thiếu ở trận bán kết.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng Maguire vừa trải qua một mùa giải ổn định trong màu áo MU và xứng đáng góp mặt trong danh sách dự World Cup. So với một số trung vệ được Tuchel lựa chọn, cựu đội trưởng "Quỷ đỏ" được đánh giá có phong độ và kinh nghiệm vượt trội hơn.

Thất bại trước Argentina khiến hàng loạt quyết định nhân sự của Tuchel bị đem ra mổ xẻ. Từ cách thay người, điều chỉnh chiến thuật cho đến việc bỏ qua Maguire, tất cả đều trở thành đề tài tranh luận sau khi tuyển Anh lỡ cơ hội góp mặt ở trận chung kết World Cup 2026.

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