Messi quá hay

Rạng sáng 16/7, Lionel Messi thêm một lần chứng minh đẳng cấp huyền thoại giúp Argentina ngược dòng đánh bại tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.

Messi có trận đấu quá hay.

Trong thế trận Argentina bị dẫn trước sau giờ nghỉ, Messi lên tiếng đúng thời điểm bằng hai đường kiến tạo đẳng cấp. Phút 86, đội trưởng "Albiceleste" chuyền bóng để Enzo Fernandez tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa. Chỉ ít phút sau, siêu sao 39 tuổi tiếp tục đặt Lautaro Martinez vào vị trí thuận lợi để ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Dù không trực tiếp lập công, Messi vẫn là cầu thủ nổi bật nhất trên sân. Theo Opta, anh thực hiện 4 đường chuyền mở ra cơ hội (key pass), đạt 80% tỷ lệ chuyền chính xác, có 4 pha dẫn bóng tịnh tiến và đặc biệt là 9 lần rê bóng thành công, liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự tuyển Anh.

Kể từ khi FIFA bắt đầu lưu giữ dữ liệu chi tiết từ World Cup 1966, chưa từng có cầu thủ nào vừa hoàn thành 9 pha rê bóng thành công, vừa thực hiện 2 pha kiến tạo trong cùng một trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp World Cup. Messi là người đầu tiên thiết lập cột mốc vô tiền khoáng hậu này.

Ở tuổi 39, Messi cho thấy khả năng tạo khác biệt đáng kinh ngạc. Mỗi lần anh có bóng đều buộc nhiều cầu thủ Anh phải áp sát, tạo khoảng trống để các đồng đội khai thác. Hai pha kiến tạo trước "Tam sư" tiếp tục khẳng định vai trò thủ lĩnh của số 10 trong hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup của Argentina.

Không còn sở hữu tốc độ như thời kỳ đỉnh cao, nhưng Messi vẫn khiến cả thế giới ngả mũ bằng nhãn quan chiến thuật, kỹ thuật và khả năng quyết định trận đấu. Ở tuổi mà nhiều cầu thủ giải nghệ, huyền thoại Argentina vẫn là linh hồn của "Albiceleste" và tiếp tục viết nên những trang sử mới tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Argentina cân bằng tỷ số 1-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Enzo Fernandez có cú sút xa đẳng cấp vào lưới Anh gỡ hòa 1-1 cho Argentina ở bán kết World Cup 2026