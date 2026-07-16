Vợ Messi bật khóc

Pha kiến tạo của Lionel Messi và siêu phẩm phút 86 của Enzo Fernandez không chỉ cứu Argentina mà còn khiến Antonela Roccuzzo bật khóc trên khán đài vì xúc động.

Biểu cảm của vợ Messi trên khán đài.

Phút 86 trên sân Atlanta, khi Argentina đang bị tuyển Anh dẫn trước và đứng trước nguy cơ bị loại, Messi thêm một lần lên tiếng đúng lúc. Đội trưởng "Albiceleste" thực hiện đường chuyền nhả ngược vừa tầm để Enzo băng lên dứt điểm.

Không cần thêm một nhịp xử lý, tiền vệ của Chelsea tung cú sút đầy uy lực từ ngoài vùng cấm. Bóng đi căng, găm thẳng vào góc lưới khiến thủ thành Jordan Pickford chỉ biết chôn chân nhìn bóng bay vào khung thành. Bàn thắng đẹp mắt giúp Argentina san bằng tỷ số 1-1, đồng thời thổi bùng bầu không khí trên khán đài sân Atlanta.

Máy quay truyền hình ngay lập tức hướng về khu vực gia đình Messi. Antonela Roccuzzo, vợ của đội trưởng Argentina, không kìm nén được cảm xúc. Cô rưng rưng nước mắt, vừa mỉm cười vừa đưa tay lau mặt khi chứng kiến đội nhà thoát khỏi bờ vực thất bại. Xung quanh Antonela, các CĐV Argentina ôm chầm lấy nhau, nhảy cẫng và hò reo không ngớt sau khoảnh khắc bùng nổ của Enzo.

Dù không trực tiếp ghi bàn, Messi tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo đẳng cấp. Trong thời điểm áp lực đè nặng lên Argentina, siêu sao 39 tuổi vẫn giữ được sự bình tĩnh để tạo ra cơ hội quyết định, qua đó nối dài màn trình diễn xuất sắc của mình tại World Cup 2026.

Bàn gỡ của Enzo đưa trận bán kết trở lại vạch xuất phát, đồng thời tiếp thêm niềm tin cho Argentina trong cuộc đua giành tấm vé vào trận chung kết. Với người hâm mộ "Albiceleste", đặc biệt là Antonela Roccuzzo, đó là khoảnh khắc cảm xúc vỡ òa sau hơn 80 phút căng thẳng tột độ.

Ở những phút bù giờ, Messi lại tỏa sáng với pha kiến tạo để Lautaro Martinez ghi bàn, hoàn tất màn lội ngược dòng. Thắng tuyển Anh 2-1, Argentina vào chung kết và sẽ chạm trán Tây Ban Nha.