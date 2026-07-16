Messi: 'Tôi mệt rã rời'

Lionel Messi thừa nhận kiệt sức sau hành trình khốc liệt tại World Cup 2026, nhưng khẳng định sẽ chiến đấu đến cùng để đưa Argentina chạm tay vào chức vô địch.

Messi mệt rã rời khi cùng Argentina vào chung kết World Cup 2026.

Sau khi đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, Messi lần đầu lên tiếng về khả năng góp mặt ở kỳ World Cup tiếp theo. Trước câu hỏi liệu có thể tiếp tục thi đấu ở World Cup 2030 như kỳ vọng của người hâm mộ hay không, siêu sao 39 tuổi thừa nhận: "Có vẻ rất khó".

Messi không đưa ra lời khẳng định dứt khoát về tương lai, nhưng những chia sẻ của anh cho thấy sự mệt mỏi sau hành trình đầy khắc nghiệt cùng đội tuyển Argentina.

"Tôi kiệt sức, cũng như tất cả đồng đội. Chúng tôi cống hiến tất cả trong từng trận đấu, nhiều lần phải thi đấu 120 phút. Cả tập thể nỗ lực phi thường suốt kỳ World Cup này. Nhưng chúng tôi vẫn còn một bước cuối cùng, còn một trận đấu nữa và sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục cống hiến những gì mình có", đội trưởng Argentina chia sẻ.

Dù thể lực bị bào mòn, Messi khẳng định toàn đội vẫn giữ nguyên khát khao chinh phục danh hiệu khi phía trước chỉ còn trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Anh nhắc lại lời từng nói sau chức vô địch World Cup 2022 tại Qatar: "Tôi muốn nói với người hâm mộ điều hãy tận hưởng khoảnh khắc này. Đội tuyển Argentina sẽ không bao giờ làm các bạn thất vọng".

Ở tuổi 39, Messi đứng trước cơ hội khép lại kỳ World Cup đáng nhớ bằng một danh hiệu nữa. Tuy nhiên, với phát biểu "có vẻ rất khó", cánh cửa để anh góp mặt tại World Cup 2030 dường như hẹp dần.

Sáng 16/7, Leo đóng góp 2 kiến tạo giúp Argentina hạ tuyển Anh 2-1. Trận chung kết với Tây Ban Nha vào ngày 20/7 có thể trở thành chương cuối trong hành trình World Cup huyền thoại của "El Pulga".

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.