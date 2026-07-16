Khoảnh khắc của Messi viral nhất sau trận bán kết Anh - Argentina

Rạng sáng 16/7, màn khuỵu gối ăn mừng của Lionel Messi sau chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh nhanh chóng trở thành khoảnh khắc viral ở bán kết World Cup 2026.

Màn ăn mừng cuồng nhiệt của Messi.

Tiếng còi mãn cuộc vừa vang lên trên sân Atlanta (Mỹ), Lionel Messi lập tức trút bỏ mọi cảm xúc bị dồn nén suốt hơn 90 phút nghẹt thở. Đội trưởng Argentina khuỵu gối xuống mặt cỏ, liên tục giơ hai tay lên cao rồi hạ xuống đầy phấn khích sau khi cùng đội nhà đánh bại tuyển Anh 2-1 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của trận bán kết. Messi không lao ngay đến ôm đồng đội hay chạy về phía khán đài. Anh quỳ xuống sân, ăn mừng một cách mạnh mẽ như muốn giải phóng mọi áp lực sau màn ngược dòng nghẹt thở của Argentina.

Đoạn video ghi lại màn ăn mừng này do nhà báo chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano đăng tải nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Chỉ khoảng 30 phút sau khi xuất hiện, video thu hút gần 3 triệu lượt xem, lan truyền mạnh mẽ trên nhiều nền tảng và nhận hàng chục nghìn lượt bình luận từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Sau ít giây tận hưởng chiến thắng trong khoảnh khắc của riêng mình, Messi đứng dậy và lập tức bị các đồng đội bao vây. Các cầu thủ Argentina ôm chầm lấy đội trưởng, trước khi công kênh anh trên lưng. Hình ảnh Messi nở nụ cười rạng rỡ trên lưng đồng đội càng khiến bầu không khí ăn mừng thêm bùng nổ.

Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho màn trình diễn xuất sắc của siêu sao 39 tuổi. Dù không ghi bàn, Messi vẫn là linh hồn trong chiến thắng của Argentina với 2 đường kiến tạo quyết định, giúp Enzo Fernandez và Lautaro Martinez lần lượt lập công để hoàn tất màn lội ngược dòng.

Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở chung kết vào lúc 2h ngày 20/7.

Argentina cân bằng tỷ số 1-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Enzo Fernandez có cú sút xa đẳng cấp vào lưới Anh gỡ hòa 1-1 cho Argentina ở bán kết World Cup 2026