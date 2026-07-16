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Thể thao World Cup 2026

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Tuyển Anh sập bẫy vì quá sợ hãi Messi

  • Thứ năm, 16/7/2026 10:37 (GMT+7)
  • 56 phút trước

Chỉ bằng một pha cầm bóng, Lionel Messi khiến hàng thủ tuyển Anh rối loạn và tạo điều kiện để Enzo Fernandez tung cú sút gỡ hòa trước tuyển Anh ở bán kết World Cup 2026 sáng 16/7.

Anderson lao vào hỗ trợ đồng đội kèm Messi và tự mở toang cánh cửa cho Argentina.

Nếu chỉ nhìn vào cú sút xa tuyệt đẹp của Enzo ở phút 85, nhiều người nghĩ đó đơn thuần là khoảnh khắc xuất thần của tiền vệ Chelsea. Nhưng diễn biến pha bóng lại cho thấy bàn gỡ của Argentina được tạo nên từ chính Messi.

Ở thời điểm Argentina tổ chức đá phạt góc, Messi nhận bóng bên cánh phải, đối mặt với hàng phòng ngự dày đặc của tuyển Anh. Ngay lập tức, Elliot Anderson rời vị trí ở khu vực trung lộ để lao sang hỗ trợ đồng đội khóa chặt số 10 của Argentina.

Đó chính là bước ngoặt quyết định. Khi Anderson bị hút khỏi vị trí, khoảng trống trước vùng cấm - khu vực được giới chuyên môn gọi là Zone 14, bất ngờ mở toang. Không còn ai đủ gần để áp sát Enzo.

Messi không cần rê bóng vượt qua nhiều người hay trực tiếp kiến tạo. Chỉ riêng sự hiện diện của anh cũng đủ khiến hàng thủ Anh thay đổi cách phòng ngự.

Nếu cầu thủ cầm bóng khi đó không phải Messi, có thể Anderson không rời bỏ vị trí quan trọng như vậy. Trong một trận bán kết World Cup, các tiền vệ phòng ngự gần như không bao giờ tự ý bỏ Zone 14. Nhưng trước Messi, Anderson buộc phải lựa chọn.

Anh hoặc đứng nguyên vị trí và chấp nhận để đồng đội đối mặt 1 đấu 1 với cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, hoặc lao ra hỗ trợ và để lộ khoảng trống chết người trước vòng cấm. Anderson chọn phương án thứ hai. Và Argentina trừng phạt ngay lập tức.

Enzo bình tĩnh di chuyển vào đúng khoảng không vừa được tạo ra, nhận đường chuyền rồi tung cú sút hiểm hóc từ ngoài vùng cấm, đánh bại Jordan Pickford để gỡ hòa 1-1.

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Messi khiến cả đội tuyển Anh phải chạy theo mình.

Thoạt nhìn, đó là bàn thắng của Enzo. Nhưng nếu phân tích kỹ diễn biến, chính sức hút chiến thuật của đội trưởng Argentina mới là yếu tố làm sụp đổ cấu trúc phòng ngự của tuyển Anh.

Điều đó thực tế diễn ra suốt cả trận đấu. Mỗi khi Messi nhận bóng ở khu vực giữa sân hoặc trước vùng cấm, tuyển Anh gần như lập tức bố trí từ 3 đến 4 cầu thủ áp sát để khóa mọi hướng xử lý của siêu sao Argentina.

Kế hoạch theo kèm số 10 được HLV Thomas Tuchel chuẩn bị rất kỹ và trong phần lớn thời gian phát huy hiệu quả. Thế nhưng, chính sự tập trung quá mức vào Messi lại trở thành con dao hai lưỡi ở khoảnh khắc bước ngoặt.

Tiền vệ số 8 của tuyển Anh bỏ vị trí ở khu vực Zone 14 để lao ra hỗ trợ đồng đội, bởi anh hiểu rằng chỉ cần Messi vượt qua được tình huống một đối một, hàng thủ sẽ lập tức đối mặt thảm họa. Nhưng chỉ một nhịp di chuyển ấy lập tức mở ra khoảng trống mênh mông ngay trước vùng cấm.

Messi ở tuổi 39 vẫn có thể thay đổi cả hệ thống phòng ngự của đối phương chỉ bằng một pha cầm bóng. Đó là nỗi sợ vô hình mà Leo tạo ra với bất kỳ hàng phòng ngự nào.

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Minh Nghi

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